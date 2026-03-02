https://ria.ru/20260302/tanker-2078007705.html
КСИР заявил, что танкер США горит в Ормузском проливе
КСИР заявил, что танкер США горит в Ормузском проливе - РИА Новости, 02.03.2026
КСИР заявил, что танкер США горит в Ормузском проливе
Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) заявил, что танкер-заправщик США до сих пор горит в Ормузском проливе после попадания в... РИА Новости, 02.03.2026
КСИР заявил, что танкер США горит в Ормузском проливе
КСИР заявил, что танкер-заправщик США горит в Ормузском проливе после атаки БПЛА