19:48 02.03.2026 (обновлено: 19:58 02.03.2026)
сша, в мире, иран, ормузский пролив, военная операция сша и израиля против ирана
США, В мире, Иран, Ормузский пролив, Военная операция США и Израиля против Ирана
КСИР заявил, что танкер США горит в Ормузском проливе

КСИР заявил, что танкер-заправщик США горит в Ормузском проливе после атаки БПЛА

© IHAТанкер
Танкер - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© IHA
Танкер. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 2 мар - РИА Новости. Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) заявил, что танкер-заправщик США до сих пор горит в Ормузском проливе после попадания в него двух иранских беспилотных летательных аппаратов, следует из заявления пресс-службы КСИР.
"Американский танкер-заправщик… до сих пор горит в Ормузском проливе после попадания в него двух беспилотников", - говорится в заявлении КСИР, которое привело иранское агентство Fars.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Ракетный комплекс в Тегеране - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
СМИ: Иран запустил сверхтяжелую ракету в направлении американских баз
СШАВ миреИранОрмузский проливВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
