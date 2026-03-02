Задержанный танкер Ethera пришвартовали в бельгийском порту

БРЮССЕЛЬ, 2 мар - РИА Новости. Бельгийский порт Зебрюгге подтвердил РИА новости, что танкер Ethera, который был ранее задержан в Северном море бельгийскими военными при поддержке двух вертолетов ВС Франции, действительно пришвартован в этом порту.

"Этот корабль действительно пришвартован в нашем порту в Зебрюгге", - заявил собеседник агентства.

При этом он подчеркнул, что порт никак не причастен к операции ВС Бельгии по задержанию танкера и предложил за подробностями обращаться в минобороны страны и лично к министру Тео Франкену

В ночь на воскресенье военные Бельгии задержали в Северном море нефтяной танкер Ethera, который шел под флагом Гвинеи и который якобы находится под европейскими санкциями.

В российском посольстве в Бельгии заявили, что власти королевства не уведомили их о задержании танкера, также пока нет информации о национальной принадлежности членов экипажа.