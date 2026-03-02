Рейтинг@Mail.ru
Задержанный танкер Ethera пришвартовали в бельгийском порту
11:56 02.03.2026 (обновлено: 11:59 02.03.2026)
Задержанный танкер Ethera пришвартовали в бельгийском порту
в мире
бельгия
северное море
гвинея
тео франкен
вооруженные силы франции
бельгия
северное море
гвинея
в мире, бельгия, северное море, гвинея, тео франкен, вооруженные силы франции
В мире, Бельгия, Северное море, Гвинея, Тео Франкен, Вооруженные силы Франции
Задержанный танкер Ethera пришвартовали в бельгийском порту

Задержание танкера Ethera. Кадр видео
Задержание танкера Ethera. Кадр видео
БРЮССЕЛЬ, 2 мар - РИА Новости. Бельгийский порт Зебрюгге подтвердил РИА новости, что танкер Ethera, который был ранее задержан в Северном море бельгийскими военными при поддержке двух вертолетов ВС Франции, действительно пришвартован в этом порту.
"Этот корабль действительно пришвартован в нашем порту в Зебрюгге", - заявил собеседник агентства.
При этом он подчеркнул, что порт никак не причастен к операции ВС Бельгии по задержанию танкера и предложил за подробностями обращаться в минобороны страны и лично к министру Тео Франкену.
В ночь на воскресенье военные Бельгии задержали в Северном море нефтяной танкер Ethera, который шел под флагом Гвинеи и который якобы находится под европейскими санкциями.
В российском посольстве в Бельгии заявили, что власти королевства не уведомили их о задержании танкера, также пока нет информации о национальной принадлежности членов экипажа.
Глава минобороны Бельгии Тео Франкен утверждает, что об инциденте был проинформирован посол Бельгии в РФ.
В миреБельгияСеверное мореГвинеяТео ФранкенВооруженные силы Франции
 
 
