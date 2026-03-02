https://ria.ru/20260302/tanker-2077844670.html
Задержанный танкер Ethera пришвартовали в бельгийском порту
Задержанный танкер Ethera пришвартовали в бельгийском порту - РИА Новости, 02.03.2026
Задержанный танкер Ethera пришвартовали в бельгийском порту
Бельгийский порт Зебрюгге подтвердил РИА новости, что танкер Ethera, который был ранее задержан в Северном море бельгийскими военными при поддержке двух...
Задержанный танкер Ethera пришвартовали в бельгийском порту
БРЮССЕЛЬ, 2 мар - РИА Новости. Бельгийский порт Зебрюгге подтвердил РИА новости, что танкер Ethera, который был ранее задержан в Северном море бельгийскими военными при поддержке двух вертолетов ВС Франции, действительно пришвартован в этом порту.
"Этот корабль действительно пришвартован в нашем порту в Зебрюгге", - заявил собеседник агентства.
При этом он подчеркнул, что порт никак не причастен к операции ВС Бельгии
по задержанию танкера и предложил за подробностями обращаться в минобороны страны и лично к министру Тео Франкену
.
В ночь на воскресенье военные Бельгии задержали в Северном море
нефтяной танкер Ethera, который шел под флагом Гвинеи
и который якобы находится под европейскими санкциями.
В российском посольстве в Бельгии заявили, что власти королевства не уведомили их о задержании танкера, также пока нет информации о национальной принадлежности членов экипажа.
Глава минобороны Бельгии Тео Франкен утверждает, что об инциденте был проинформирован посол Бельгии в РФ
.