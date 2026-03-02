Рейтинг@Mail.ru
Таксопарки ожидают обновленного перечня локализованных машин - РИА Новости, 02.03.2026
11:52 02.03.2026
https://ria.ru/20260302/taksopark-2077843170.html
Таксопарки ожидают обновленного перечня локализованных машин
Таксопарки ожидают обновленного перечня локализованных машин
авто
россия
калининград
калуга
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
ульяновский автомобильный завод (уаз)
sollers
lada vesta
россия
калининград
калуга
авто, россия, калининград, калуга, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), ульяновский автомобильный завод (уаз), sollers, lada vesta
Авто, Россия, Калининград, Калуга, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Ульяновский автомобильный завод (УАЗ), Sollers, Lada Vesta
Таксопарки ожидают обновленного перечня локализованных машин

Лозинская: Таксопарки ждут новый перечень локализованных машин для обновления

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Таксопарки сейчас приостановили инвестиции в обновление своих автомобильных парков и ожидают обновленного перечня локализованных машин от Минпромторга РФ, заявила РИА Новости исполнительный директор ассоциации "Национальный совет такси" Наталия Лозинская.
В России с 1 марта действует закон, устанавливающий требования по локализации к автомобилям, которые встают на учет в реестр такси. Первичный список автомобилей, соответствующих его требованиям, был опубликован Минпромторгом РФ 1 октября прошлого года. В него вошли более 20 моделей брендов Lada, УАЗ, Sollers, Evolute, Voyah и "Москвич".
Министерство позднее уточняло, что список в дальнейшем будет пополняться и в него войдут модели Haval и Tenet, а также машины, производимые на заводе "Автотор". Помимо этого, эксперты ожидают включения туда электромобилей "Атом" и UMO, которые во многом предназначены именно для работы в такси.
"В условиях отсутствия ясности по этому перечню перевозчики фактически приостановили инвестиции в обновление подвижного состава. Большинство участников рынка заняло выжидательную позицию, рассчитывая, что этот список будет расширен за счет всех марок автомобилей, производимых в России", - сказала Лозинская.
Она подчеркнула, что значительный объем подвижного состава таксопарков требует скорой замены, но компании пока не принимают кардинальных решений по обновлению парка и находятся в ожидании обновленного перечня, который позволит сформировать "более гибкую" стратегию закупок.
По мнению "Национального совета такси", в данный список следует включить все модели автомобилей, которые производятся в России. Лозинская отметила, что ряд автомобильных производств в Калининграде, Санкт Петербурге, Калуге и других регионах уже признаются экономически значимыми и обеспечивают тысячи рабочих мест, а также развивают цепочки поставок и импортозамещение.
"По нашей оценке, логичнее было бы допустить к работе в такси все модели автомобилей, выпускаемых на территории РФ, а дифференцированную господдержку предоставлять автопроизводителям отдельно", - добавила она.
Заголовок открываемого материала