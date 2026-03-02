Рейтинг@Mail.ru
В Минэкономики Словакии ожидают перенос сроков восстановления "Дружбы"
02.03.2026
В Минэкономики Словакии ожидают перенос сроков восстановления "Дружбы"
В Минэкономики Словакии ожидают перенос сроков восстановления "Дружбы"
Министр экономики Словакии Дениса Сакова сомневается, что во вторник Киев восстановит поставки нефти по нефтепроводу “Дружба”, остановленные в конце января. РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T14:42:00+03:00
2026-03-02T14:42:00+03:00
2026
В Минэкономики Словакии ожидают перенос сроков восстановления "Дружбы"

ТА3: Сакова сомневается, что поставки нефти в Словакию возобновятся во вторник

© REUTERS / Gleb GaranichИзмерительный прибор показывает почти нулевое давление на производственной станции трубопровода "Дружба" в Бродах, Украина
Измерительный прибор показывает почти нулевое давление на производственной станции трубопровода Дружба в Бродах, Украина - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© REUTERS / Gleb Garanich
Измерительный прибор показывает почти нулевое давление на производственной станции трубопровода "Дружба" в Бродах, Украина. Архивное фото
БРАТИСЛАВА, 2 мар - РИА Новости. Министр экономики Словакии Дениса Сакова сомневается, что во вторник Киев восстановит поставки нефти по нефтепроводу “Дружба”, остановленные в конце января.
“Срок (восстановления поставок нефти в Словакию - ред.) - третье марта. Признаюсь, что за этими сроками я слежу уже несколько недель, и когда приходит (время - ред.) финального срока, так он снова сдвигается на два-три дня. Сегодня у меня нет информации, что срок официально сдвинут, но не думаю, что нефть (по нефтепроводу “Дружба” - ред.) пойдет”, - сказала Сакова на пресс-конференции, которую транслировал словацкий телеканал TA3 в понедельник.
Киев остановил поставки российской нефти по нефтепроводу "Дружба" транзитом через территорию Украины в Словакию и Венгрию 27 января. Министерство экономики Словакии ожидало их возобновления в ближайшее время, но этого так и не произошло. Власти Словакии считают, что нефтепровод "Дружба" функционирует, а остановка поставок нефти - политическое решение украинской стороны, цель которого - шантаж для приближения Украины к членству в Европейском союзе.
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Сийярто обвинил Зеленского во лжи о неисправности "Дружбы"
