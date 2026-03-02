Рейтинг@Mail.ru
Бойцы ВС России используют планшеты для засекреченной связи в зоне СВО - РИА Новости, 02.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:13 02.03.2026
https://ria.ru/20260302/svyaz-2077773485.html
Бойцы ВС России используют планшеты для засекреченной связи в зоне СВО
Бойцы ВС России используют планшеты для засекреченной связи в зоне СВО - РИА Новости, 02.03.2026
Бойцы ВС России используют планшеты для засекреченной связи в зоне СВО
В зоне спецоперации российские военные используют планшеты для засекреченной передачи координат и данных, сообщило Минобороны России. РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T05:13:00+03:00
2026-03-02T05:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
telegram
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0a/2061027672_0:52:3072:1780_1920x0_80_0_0_a1dd07364443fc0f0d41690d51617239.jpg
https://ria.ru/20260222/telegram-2076040566.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0a/2061027672_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9fbf8f10bd89d139ad283cb0aa768bea.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, telegram
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Telegram
Бойцы ВС России используют планшеты для засекреченной связи в зоне СВО

Российские военные используют планшеты для засекреченной связи в зоне СВО

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. В зоне спецоперации российские военные используют планшеты для засекреченной передачи координат и данных, сообщило Минобороны России.
"Мы используем засекреченную армейскую связь на базе планшетов для передачи всех координат и данных. Telegram не пользуемся, так как с самого начала у нас есть армейские планшеты со специальным программным обеспечением и приложениями, по которым мы передаем всю информацию", - приводит ведомство слова командира пушечной самоходной артиллерийской батареи с позывным "Немец".
По словам военнослужащего, в российских подразделениях применяется отечественный мессенджер, работающий по каналам связи, которые защищены сертифицированными средствами.
"Данный военный мессенджер позволяет выполнять задачи в полной мере. В мессенджере реализован полный набор современных сервисов, включая видеозвонки, групповые чаты, аудиоконференции и отправку файлов необходимых объёмов", - говорится в сообщении ведомства.
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
Боец заявил, что ВС России не пользуются Telegram в зоне СВО
22 февраля, 05:07
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияTelegram
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала