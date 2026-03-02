Бойцы ВС России используют планшеты для засекреченной связи в зоне СВО

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. В зоне спецоперации российские военные используют планшеты для засекреченной передачи координат и данных, сообщило Минобороны России.

"Мы используем засекреченную армейскую связь на базе планшетов для передачи всех координат и данных. Telegram не пользуемся, так как с самого начала у нас есть армейские планшеты со специальным программным обеспечением и приложениями, по которым мы передаем всю информацию", - приводит ведомство слова командира пушечной самоходной артиллерийской батареи с позывным "Немец".

По словам военнослужащего, в российских подразделениях применяется отечественный мессенджер, работающий по каналам связи, которые защищены сертифицированными средствами.