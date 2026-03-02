https://ria.ru/20260302/svyaz-2077773485.html
Бойцы ВС России используют планшеты для засекреченной связи в зоне СВО
Бойцы ВС России используют планшеты для засекреченной связи в зоне СВО - РИА Новости, 02.03.2026
Бойцы ВС России используют планшеты для засекреченной связи в зоне СВО
В зоне спецоперации российские военные используют планшеты для засекреченной передачи координат и данных, сообщило Минобороны России. РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T05:13:00+03:00
2026-03-02T05:13:00+03:00
2026-03-02T05:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
telegram
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0a/2061027672_0:52:3072:1780_1920x0_80_0_0_a1dd07364443fc0f0d41690d51617239.jpg
https://ria.ru/20260222/telegram-2076040566.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0a/2061027672_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9fbf8f10bd89d139ad283cb0aa768bea.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, telegram
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Telegram
Бойцы ВС России используют планшеты для засекреченной связи в зоне СВО
Российские военные используют планшеты для засекреченной связи в зоне СВО
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. В зоне спецоперации российские военные используют планшеты для засекреченной передачи координат и данных, сообщило Минобороны России.
"Мы используем засекреченную армейскую связь на базе планшетов для передачи всех координат и данных. Telegram
не пользуемся, так как с самого начала у нас есть армейские планшеты со специальным программным обеспечением и приложениями, по которым мы передаем всю информацию", - приводит ведомство слова командира пушечной самоходной артиллерийской батареи с позывным "Немец".
По словам военнослужащего, в российских подразделениях применяется отечественный мессенджер, работающий по каналам связи, которые защищены сертифицированными средствами.
"Данный военный мессенджер позволяет выполнять задачи в полной мере. В мессенджере реализован полный набор современных сервисов, включая видеозвонки, групповые чаты, аудиоконференции и отправку файлов необходимых объёмов", - говорится в сообщении ведомства.