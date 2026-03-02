Рейтинг@Mail.ru
Российские войска освободили три населенных пункта в зоне СВО
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:08 02.03.2026 (обновлено: 13:27 02.03.2026)
Российские войска освободили три населенных пункта в зоне СВО
Российские войска освободили три населенных пункта в зоне СВО - РИА Новости, 02.03.2026
Российские войска освободили три населенных пункта в зоне СВО
Российские войска взяли три населенных пункта в зоне спецоперации, сообщило Минобороны. РИА Новости, 02.03.2026
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
безопасность
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
украина
харьковская область
Российские войска освободили три населенных пункта в зоне СВО

ВС РФ взяли Резниковку, Дробышево в ДНР и Круглое в Харьковской области

Военнослужащие ВС России
Военнослужащие ВС России
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Военнослужащие ВС России. Архивное фото
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Российские войска взяли три населенных пункта в зоне спецоперации, сообщило Минобороны.
«
"Подразделения Южной группировки войск освободили населенный пункт Резниковка Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.
Подразделения группировки войск "Юг" освободили Резниковку в ДНР
Подразделения группировки войск Юг освободили Резниковку в ДНР
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Юг" освободили Резниковку в ДНР
Также группировка "Запад" взяла под контроль Дробышево в ДНР, а бойцы "Севера" — Круглое в Харьковской области.
Подразделения группировки войск "Запад" освободили Дробышево в ДНР
 Подразделения группировки войск Запад освободили Дробышево в ДНР
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Запад" освободили Дробышево в ДНР
За сутки ВСУ потеряли в зоне ответственности Южной группировки более 135 военных, "Запада" — 180, а в боях с подразделениями "Севера" — 225.
Подразделения группировки войск "Север" освободили Круглое в Харьковской области
Подразделения группировки войск Север освободили Круглое в Харьковской области
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Север" освободили Круглое в Харьковской области
Войска также нанесли удары по объектам энергетики, используемым в интересах ВПК Украины. Целями атак стали места хранения и производства боеприпасов, пункты временной дислокации противника. ПВО сбила две ракеты большой дальности "Нептун" и 679 беспилотников.
