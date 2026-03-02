Российские войска освободили три населенных пункта в зоне СВО

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Российские войска взяли три населенных пункта в зоне спецоперации, сообщило Минобороны.
"Подразделения Южной группировки войск освободили населенный пункт Резниковка Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.
Подразделения группировки войск "Юг" освободили Резниковку в ДНР
Подразделения группировки войск "Юг" освободили Резниковку в ДНР
Также группировка "Запад" взяла под контроль Дробышево в ДНР, а бойцы "Севера" — Круглое в Харьковской области.
Подразделения группировки войск "Запад" освободили Дробышево в ДНР
Подразделения группировки войск "Запад" освободили Дробышево в ДНР
За сутки ВСУ потеряли в зоне ответственности Южной группировки более 135 военных, "Запада" — 180, а в боях с подразделениями "Севера" — 225.
Подразделения группировки войск "Север" освободили Круглое в Харьковской области
Подразделения группировки войск "Север" освободили Круглое в Харьковской области
Войска также нанесли удары по объектам энергетики, используемым в интересах ВПК Украины. Целями атак стали места хранения и производства боеприпасов, пункты временной дислокации противника. ПВО сбила две ракеты большой дальности "Нептун" и 679 беспилотников.
