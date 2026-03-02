Российские войска освободили три населенных пункта в зоне СВО

Войска также нанесли удары по объектам энергетики, используемым в интересах ВПК Украины. Целями атак стали места хранения и производства боеприпасов, пункты временной дислокации противника. ПВО сбила две ракеты большой дальности "Нептун" и 679 беспилотников.