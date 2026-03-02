Арестовавший Галицкую судья попрощался с коллегами перед отставкой

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Арестовавший Алию Галицкую судья Истринского суда Московской области Фёдор Григорьев заявил РИА Новости, что отработал последний рабочий день и попрощался с коллегами перед отставкой.

В понедельник, 2 марта, Григорьев работал последний день перед уходом в отставку. В начале февраля он санкционировал арест Алии Галицкой по делу о вымогательстве 150 миллионов долларов у бывшего мужа экс-члена совета директоров " Альфа-банка " Александра Галицкого. После этого она покончила жизнь самоубийством в подмосковном изоляторе. Григорьев подал в Квалификационную коллегию судей Подмосковья заявление об отставке, которая его одобрила.

"Сегодня был мой последний рабочий день, мы тепло попрощались с коллегами", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в отставке хотел бы преподавать уголовный процесс, но сначала "вся эта история должна закончиться, и отдохнуть необходимо".

Ранее он заявлял РИА Новости, что проработал 22 года в судебной системе, из них 15 лет - судьей. За это время кроме прочего вынес около десяти оправдательных приговоров.