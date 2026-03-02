Рейтинг@Mail.ru
Арестовавший Галицкую судья попрощался с коллегами перед отставкой - РИА Новости, 02.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:12 02.03.2026
https://ria.ru/20260302/sudya-2078035905.html
Арестовавший Галицкую судья попрощался с коллегами перед отставкой
Арестовавший Галицкую судья попрощался с коллегами перед отставкой - РИА Новости, 02.03.2026
Арестовавший Галицкую судья попрощался с коллегами перед отставкой
Арестовавший Алию Галицкую судья Истринского суда Московской области Фёдор Григорьев заявил РИА Новости, что отработал последний рабочий день и попрощался с... РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T22:12:00+03:00
2026-03-02T22:12:00+03:00
происшествия
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153104/43/1531044377_0:0:3027:1703_1920x0_80_0_0_c98986b6730d30772ca03283c643016f.jpg
https://ria.ru/20260222/istra-2076059165.html
https://ria.ru/20260220/putynets-2075833472.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153104/43/1531044377_296:0:3027:2048_1920x0_80_0_0_00561a867edd1566d84a6d4bb63c31a2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, московская область (подмосковье)
Происшествия, Московская область (Подмосковье)
Арестовавший Галицкую судья попрощался с коллегами перед отставкой

Арестовавший Галицкую судья Григорьев попрощался с коллегами перед отставкой

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Статуя Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Арестовавший Алию Галицкую судья Истринского суда Московской области Фёдор Григорьев заявил РИА Новости, что отработал последний рабочий день и попрощался с коллегами перед отставкой.
В понедельник, 2 марта, Григорьев работал последний день перед уходом в отставку. В начале февраля он санкционировал арест Алии Галицкой по делу о вымогательстве 150 миллионов долларов у бывшего мужа экс-члена совета директоров "Альфа-банка" Александра Галицкого. После этого она покончила жизнь самоубийством в подмосковном изоляторе. Григорьев подал в Квалификационную коллегию судей Подмосковья заявление об отставке, которая его одобрила.
Суд - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
В Подмосковье после смерти экс-жены Галицкого открыли наследственное дело
22 февраля, 09:32
"Сегодня был мой последний рабочий день, мы тепло попрощались с коллегами", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что в отставке хотел бы преподавать уголовный процесс, но сначала "вся эта история должна закончиться, и отдохнуть необходимо".
Ранее он заявлял РИА Новости, что проработал 22 года в судебной системе, из них 15 лет - судьей. За это время кроме прочего вынес около десяти оправдательных приговоров.
Григорьев рассказал, что был награжден за безупречную службу и имеет ученую степень кандидат юридических наук.
Заседание Высшей квалификационной коллегии судей РФ - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
Председатель Истринского суда ушла с должности после ситуации с Галицкой
20 февраля, 17:49
 
ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала