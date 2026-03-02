https://ria.ru/20260302/sudan-2077983458.html
Более 80 человек погибли при нападении на севере Южного Судана
Более 80 человек погибли при нападении на севере Южного Судана - РИА Новости, 02.03.2026
Более 80 человек погибли при нападении на севере Южного Судана
Более 80 гражданских лиц погибли в результате вооруженного нападения на округ Абиемном на севере Южного Судана, сообщает министр информации местного... РИА Новости, 02.03.2026
южный судан
судан
Более 80 человек погибли при нападении на севере Южного Судана
В Южном Судане при нападении на округ Абиемном погибли более 80 человек
ПРЕТОРИЯ, 2 мар - РИА Новости. Более 80 гражданских лиц погибли в результате вооруженного нападения на округ Абиемном на севере Южного Судана, сообщает министр информации местного административного района Рувенг Джеймс Монилуак Миджок.
"Предварительный отчет указывает, что более 80 гражданских лиц (женщины, дети и пожилые люди) были убиты, 50 получили ранения, а 38 человек - из организованных сил", - говорится в его заявлении.
Нападение произошло 1 марта рано утром и продолжалось три-четыре часа. Вину за убийство возлагают на вооруженное ополчение "Белой армии нуэров" и элементы вооруженного антиправительственного движения "Народная освободительная армия Судана
в оппозиции" (SPLA-IO).
Жертвами нападения, в частности, стали несколько представителей местных властей.
Сообщается, что вооруженные силы Южного Судана
уже оттеснили нападавших из района.
"Народное движение освобождения Судана в оппозиции" (SPLM-IO) и его военизированное крыло (SPLA-IO) образовались в результате раскола правящей партии "Народное движение освобождения Судана" (SPLM) в 2013 году. Причиной стал конфликт между президентом страны Сальваторе Кииром
(представитель народа динка) и вице-президентом Риеком Мачаром (представитель народа нуэр). Это привело к гражданской войне в Южном Судане (2013-2018) на межэтической почве между народами нуэр и динка. По оценкам международных организаций, сотни тысяч человек стали ее жертвами.