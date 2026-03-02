Более 80 человек погибли при нападении на севере Южного Судана

ПРЕТОРИЯ, 2 мар - РИА Новости. Более 80 гражданских лиц погибли в результате вооруженного нападения на округ Абиемном на севере Южного Судана, сообщает министр информации местного административного района Рувенг Джеймс Монилуак Миджок.

"Предварительный отчет указывает, что более 80 гражданских лиц (женщины, дети и пожилые люди) были убиты, 50 получили ранения, а 38 человек - из организованных сил", - говорится в его заявлении.