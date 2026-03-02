https://ria.ru/20260302/sud-2078030463.html
Дело командующего силами беспилотных систем ВСУ поступило в суд
Дело командующего силами беспилотных систем ВСУ поступило в суд - РИА Новости, 02.03.2026
Дело командующего силами беспилотных систем ВСУ поступило в суд
Уголовное дело командующего силами беспилотных систем ВСУ Роберта Бровди, заочно обвиняемого в теракте, жертвами которого стали российские журналисты, поступило РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T21:36:00+03:00
2026-03-02T21:36:00+03:00
2026-03-02T22:29:00+03:00
вооруженные силы украины
россия
москва
украина
курская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1f/2052168383_0:303:2048:1455_1920x0_80_0_0_44ff03e713d045e84dd7b4b998d18239.jpg
https://ria.ru/20260302/naemniki-2078013446.html
https://ria.ru/20260217/naemnik-2074992494.html
россия
москва
украина
курская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1f/2052168383_0:111:2048:1647_1920x0_80_0_0_3d102cdc0ff9fdb26e74015d3b0eeae7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, россия, москва, украина, курская область
Вооруженные силы Украины, Россия, Москва, Украина, Курская область
Дело командующего силами беспилотных систем ВСУ поступило в суд
Дело командующего силами беспилотных систем ВСУ Бровди поступило в суд
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Уголовное дело командующего силами беспилотных систем ВСУ Роберта Бровди, заочно обвиняемого в теракте, жертвами которого стали российские журналисты, поступило во Второй западный окружной военный суд, сообщили РИА Новости в пресс-службе инстанции.
"Дело поступило",- сказала собеседница агентства.
По версии следствия, в марте 2025 года Бровди, являясь командиром 414-й бригады беспилотных систем ВСУ
, в интересах высшего военного и политического руководства Украины
, преследуя цели дестабилизации деятельности органов государственной власти РФ
и воздействия на принятие ими решения о прекращении проведения СВО, организовал и совершил террористический акт.
В частности, он отдал заведомо незаконный приказ подчиненным военнослужащим о дистанционном минировании открытых участков местности и автодорог вблизи населенных пунктов в Курской области
, в том числе расположенных в семи километрах от села Забужевка.
В указанное время при следовании автомобиля марки "УАЗ" в данном районе произошел подрыв транспортного средства, в результате которого погибла журналист "Первого канала" Анна Прокофьева
. Оператору Дмитрию Волкову
и трем сопровождавшим их лицам причинены телесные повреждения.
В связи с тем, что Бровди скрывается от следствия, он объявлен в международный розыск. Судом ему заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.