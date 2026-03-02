Дело командующего силами беспилотных систем ВСУ поступило в суд

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Уголовное дело командующего силами беспилотных систем ВСУ Роберта Бровди, заочно обвиняемого в теракте, жертвами которого стали российские журналисты, поступило во Второй западный окружной военный суд, сообщили РИА Новости в пресс-службе инстанции.

В связи с тем, что Бровди скрывается от следствия, он объявлен в международный розыск. Судом ему заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.