Дело командующего силами беспилотных систем ВСУ поступило в суд - РИА Новости, 02.03.2026
21:36 02.03.2026 (обновлено: 22:29 02.03.2026)
Дело командующего силами беспилотных систем ВСУ поступило в суд
вооруженные силы украины, россия, москва, украина, курская область
Вооруженные силы Украины, Россия, Москва, Украина, Курская область
Роберт Бровди. Архивное фото
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Уголовное дело командующего силами беспилотных систем ВСУ Роберта Бровди, заочно обвиняемого в теракте, жертвами которого стали российские журналисты, поступило во Второй западный окружной военный суд, сообщили РИА Новости в пресс-службе инстанции.
"Дело поступило",- сказала собеседница агентства.
По версии следствия, в марте 2025 года Бровди, являясь командиром 414-й бригады беспилотных систем ВСУ, в интересах высшего военного и политического руководства Украины, преследуя цели дестабилизации деятельности органов государственной власти РФ и воздействия на принятие ими решения о прекращении проведения СВО, организовал и совершил террористический акт.
В частности, он отдал заведомо незаконный приказ подчиненным военнослужащим о дистанционном минировании открытых участков местности и автодорог вблизи населенных пунктов в Курской области, в том числе расположенных в семи километрах от села Забужевка.
В указанное время при следовании автомобиля марки "УАЗ" в данном районе произошел подрыв транспортного средства, в результате которого погибла журналист "Первого канала" Анна Прокофьева. Оператору Дмитрию Волкову и трем сопровождавшим их лицам причинены телесные повреждения.
В связи с тем, что Бровди скрывается от следствия, он объявлен в международный розыск. Судом ему заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
