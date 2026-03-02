Рейтинг@Mail.ru
Суд в Москве арестовал мужчину, насмерть сбившего девушку на тротуаре - РИА Новости, 02.03.2026
19:42 02.03.2026
Суд в Москве арестовал мужчину, насмерть сбившего девушку на тротуаре
Суд в Москве арестовал мужчину, насмерть сбившего девушку на тротуаре - РИА Новости, 02.03.2026
Суд в Москве арестовал мужчину, насмерть сбившего девушку на тротуаре
Суд Москвы арестовал пьяного водителя, насмерть сбившего 16-летнюю девушку на тротуаре на севере Москвы, сообщает столичная прокуратура. РИА Новости, 02.03.2026
происшествия, москва, россия
Происшествия, Москва, Россия
Суд в Москве арестовал мужчину, насмерть сбившего девушку на тротуаре

Суд арестовал мужчину, насмерть сбившего девушку на тротуаре на севере Москвы

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Суд Москвы арестовал пьяного водителя, насмерть сбившего 16-летнюю девушку на тротуаре на севере Москвы, сообщает столичная прокуратура.
Ранее сообщалось, что на улице 800-летия Москвы водитель автомобиля "Лада" в состоянии алкогольного опьянения выехал на тротуар, где совершил наезд на 16-летнюю девушку. Она была доставлена в больницу, где скончалась от полученных травм.
Суд - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Суд отложил рассмотрение дела о хищении средств на фортификации в Курске
Вчера, 17:20
"С учетом позиции прокуратуры суд заключил под стражу мужчину, совершившего ДТП на улице 800-летия Москвы. Тридцатидевятилетнему водителю автомобиля, сбившему девочку, предъявлено обвинение по части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим автомобилем, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом в состоянии опьянения)", - говорится в сообщении.
В прокуратуре сообщили, что обвиняемый вину признал и показал, что 28 февраля пил спиртные напитки, а утром 1 марта сел за руль.
"После светофора я сильно разогнался... не почувствовал этого в силу нахождения в состоянии алкогольного опьянения, моя скорость составляла на тот момент около 80-100 километров в час", - приводит ведомство слова мужчины.
Статуя Фемиды на фасаде здания Верховного суда России в Москве - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Верховный суд признал "Антивоенный комитет России"* террористическим
Вчера, 13:14
 
ПроисшествияМоскваРоссия
 
 
