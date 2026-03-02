Суд в Москве арестовал мужчину, насмерть сбившего девушку на тротуаре

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Суд Москвы арестовал пьяного водителя, насмерть сбившего 16-летнюю девушку на тротуаре на севере Москвы, сообщает столичная прокуратура.

Ранее сообщалось, что на улице 800-летия Москвы водитель автомобиля "Лада" в состоянии алкогольного опьянения выехал на тротуар, где совершил наезд на 16-летнюю девушку. Она была доставлена в больницу, где скончалась от полученных травм.

"С учетом позиции прокуратуры суд заключил под стражу мужчину, совершившего ДТП на улице 800-летия Москвы . Тридцатидевятилетнему водителю автомобиля, сбившему девочку, предъявлено обвинение по части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим автомобилем, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом в состоянии опьянения)", - говорится в сообщении

В прокуратуре сообщили, что обвиняемый вину признал и показал, что 28 февраля пил спиртные напитки, а утром 1 марта сел за руль.