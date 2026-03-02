Суд отложил рассмотрение дела о хищении средств на фортификации в Курске

КУРСК, 2 мар - РИА Новости. Судебное заседание по уголовному делу в отношении директора стройфирмы Игоря Ругаева, обвиняемого в хищении в особо крупном размере выделенных на возведение фортификаций средств, перенесено на 12 марта в связи с неэтапированием его из СИЗО, передает корреспондент РИА Новости из Ленинского суда города Курска.

Ранее в пресс-службе судов сообщали, что директор ООО "Кремень" Ругаев обвиняется в хищении в особо крупном размере денежных средств, выделенных на возведение фортификационных сооружений, путем внесения в отчетные документы ложных сведений о понесенных затратах. Ему инкриминируется совершение преступления группой лиц по предварительному сговору.