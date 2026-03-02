https://ria.ru/20260302/sud-2077958325.html
Суд отложил рассмотрение дела о хищении средств на фортификации в Курске
2026-03-02T17:20:00+03:00
2026-03-02T17:20:00+03:00
2026-03-02T17:20:00+03:00
Суд отложил рассмотрение дела о хищении средств на фортификации в Курске
КУРСК, 2 мар - РИА Новости. Судебное заседание по уголовному делу в отношении директора стройфирмы Игоря Ругаева, обвиняемого в хищении в особо крупном размере выделенных на возведение фортификаций средств, перенесено на 12 марта в связи с неэтапированием его из СИЗО, передает корреспондент РИА Новости из Ленинского суда города Курска.
Ранее в пресс-службе судов сообщали, что директор ООО "Кремень" Ругаев обвиняется в хищении в особо крупном размере денежных средств, выделенных на возведение фортификационных сооружений, путем внесения в отчетные документы ложных сведений о понесенных затратах. Ему инкриминируется совершение преступления группой лиц по предварительному сговору.
"Суд на месте постановил в виду неосуществления этапирования подсудимого Ругаева в судебное заседание... ходатайство государственного обвинителя удовлетворить, рассмотрение дела отложить на 12 марта на 14.30. Вызов участников судебного разбирательства повторить", - заявил судья Майданов в зале суда.