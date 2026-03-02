https://ria.ru/20260302/sud-2077782658.html
Суд в Кузбассе арестовал обвиняемого в убийстве супругов в Прокопьевске
Суд в Кузбассе арестовал обвиняемого в убийстве супругов в Прокопьевске - РИА Новости, 02.03.2026
Суд в Кузбассе арестовал обвиняемого в убийстве супругов в Прокопьевске
Зенковский районный суд города Прокопьевска Кемеровской области арестовал обвиняемого в убийстве супружеской пары на время предварительного расследования,... РИА Новости, 02.03.2026
КЕМЕРОВО, 2 мар - РИА Новости. Зенковский районный суд города Прокопьевска Кемеровской области арестовал обвиняемого в убийстве супружеской пары на время предварительного расследования, сообщает объединенный пресс-центр судов региона.
Ранее в местных Telegram-каналах появилось сообщение, что убита учительница английского языка местной школы и ее муж. По данным подписчиков, мужчина был застрелен в гараже, а его жена зарезана в своей кровати. СУСК сообщил, что по факту убийства 60-летнего мужчины и его 56-летней жены возбуждено уголовное дело. В субботу пресс-служба СУСК по региону сообщила, что по подозрению в убийстве супругов задержан 39-летний местный житель. В воскресенье СУСК сообщило, что задержанному предъявлено обвинение.
"Зенковским районным судом города Прокопьевска Кемеровской области
избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении жителя города Прокопьевска, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. "а,к" ч. 2 ст. 105 УК РФ
... Суд, учитывая личность обвиняемого и обстоятельства инкриминируемого деяния, постановил избрать в отношении него меру пресечения в виде заключения под стражу на период предварительного расследования", - сообщили в объединенном пресс-центре судов.
В пресс-службе СУСК по региону уточнили, что мужчина арестован до 26 апреля.
В объединенном пресс-центре судов уточнили, что постановление суда не вступило в законную силу.