Суд в Кузбассе арестовал обвиняемого в убийстве супругов в Прокопьевске

Ранее в местных Telegram-каналах появилось сообщение, что убита учительница английского языка местной школы и ее муж. По данным подписчиков, мужчина был застрелен в гараже, а его жена зарезана в своей кровати. СУСК сообщил, что по факту убийства 60-летнего мужчины и его 56-летней жены возбуждено уголовное дело. В субботу пресс-служба СУСК по региону сообщила, что по подозрению в убийстве супругов задержан 39-летний местный житель. В воскресенье СУСК сообщило, что задержанному предъявлено обвинение.