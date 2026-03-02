Рейтинг@Mail.ru
В Подмосковье открыт прием заявок на жилищные субсидии для молодых ученых - РИА Новости, 02.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
 
20:00 02.03.2026
https://ria.ru/20260302/subsidii-2078010660.html
В Подмосковье открыт прием заявок на жилищные субсидии для молодых ученых
В Подмосковье открыт прием заявок на жилищные субсидии для молодых ученых - РИА Новости, 02.03.2026
В Подмосковье открыт прием заявок на жилищные субсидии для молодых ученых
Московская область открыла прием заявок на жилищные субсидии для молодых ученых и специалистов, работающих в научных учреждениях и предприятиях... РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T20:00:00+03:00
2026-03-02T20:00:00+03:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/02/2077984456_0:175:3000:1863_1920x0_80_0_0_a4ed4c5086089050cbde4e509a73031e.jpg
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Александр Зиновьев
Александр Зиновьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/02/2077984456_286:0:2770:1863_1920x0_80_0_0_58d6dd2690bd9d9f3a32ace179b1c07d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

В Подмосковье открыт прием заявок на жилищные субсидии для молодых ученых

© РИА Новости / Александр СуховОкна жилого дома
Окна жилого дома - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© РИА Новости / Александр Сухов
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 марта — РИА Новости. Московская область открыла прием заявок на жилищные субсидии для молодых ученых и специалистов, работающих в научных учреждениях и предприятиях оборонно-промышленного комплекса. Субсидии предоставляются в рамках государственной программы поддержки молодых специалистов, позволяющей приобрести жилое помещение на выгодных условиях, сообщил 360.ru.
Суть программы заключается в том, что регион берет на себя выплату первоначального взноса в размере 50% от стоимости жилья и ежемесячно возмещает основную часть кредита в течение десяти лет.
"Таким образом, получатель поддержки выплачивает только проценты по ипотечному жилищному кредиту", – рассказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Процедура подачи заявки упрощена и доступна через портал государственных услуг "Госуслуги". Прием заявок длится до 15 марта, и в текущем году планируется выделение субсидий для 60 молодых специалистов.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала