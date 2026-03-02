https://ria.ru/20260302/subsidii-2078010660.html
В Подмосковье открыт прием заявок на жилищные субсидии для молодых ученых
Московская область открыла прием заявок на жилищные субсидии для молодых ученых и специалистов, работающих в научных учреждениях и предприятиях... РИА Новости, 02.03.2026
МОСКВА, 2 марта — РИА Новости.
Московская область открыла прием заявок на жилищные субсидии для молодых ученых и специалистов, работающих в научных учреждениях и предприятиях оборонно-промышленного комплекса. Субсидии предоставляются в рамках государственной программы поддержки молодых специалистов, позволяющей приобрести жилое помещение на выгодных условиях, сообщил 360.ru
Суть программы заключается в том, что регион берет на себя выплату первоначального взноса в размере 50% от стоимости жилья и ежемесячно возмещает основную часть кредита в течение десяти лет.
"Таким образом, получатель поддержки выплачивает только проценты по ипотечному жилищному кредиту", – рассказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Процедура подачи заявки упрощена и доступна через портал государственных услуг "Госуслуги". Прием заявок длится до 15 марта, и в текущем году планируется выделение субсидий для 60 молодых специалистов.