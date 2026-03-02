Рейтинг@Mail.ru
Стюарды Qatar Airways застряли в разных странах из-за конфликта в Иране - РИА Новости, 02.03.2026
23:57 02.03.2026
Стюарды Qatar Airways застряли в разных странах из-за конфликта в Иране
Стюарды авиакомпании Qatar Airways застряли в других государствах из-за закрытого воздушного пространства у многих стран Ближнего Востока, неизвестно, когда их... РИА Новости, 02.03.2026
в мире
ближний восток
иран
qatar airways
военная операция сша и израиля против ирана
ближний восток
иран
в мире, ближний восток, иран, qatar airways, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Ближний Восток, Иран, Qatar Airways, Военная операция США и Израиля против Ирана
Стюарды Qatar Airways застряли в разных странах из-за конфликта в Иране

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Стюарды авиакомпании Qatar Airways застряли в других государствах из-за закрытого воздушного пространства у многих стран Ближнего Востока, неизвестно, когда их вернут в Катар, сообщил РИА Новости источник в авиакомпании.
"У нас небо сейчас закрыто с 28 февраля и до 9.00 завтрашнего утра (время совпадает с мск - ред.) точно. Многие наши стюарды из Qatar Airways застряли в других странах, и пока непонятно, когда их вернут. А рейсы отменяют", - сказал собеседник агентства.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. На этом фоне авиавласти большинства стран региона закрыли свое воздушное пространство.
Туристка, вернувшаяся в Москву из Абу-Даби, рассказала об обстановке в ОАЭ
В миреБлижний ВостокИранQatar AirwaysВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
