Рейтинг@Mail.ru
Крупные страны не могут нападать на основании военной мощи, заявил Ван И - РИА Новости, 02.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:18 02.03.2026
https://ria.ru/20260302/strany-2077957346.html
Крупные страны не могут нападать на основании военной мощи, заявил Ван И
Крупные страны не могут нападать на основании военной мощи, заявил Ван И - РИА Новости, 02.03.2026
Крупные страны не могут нападать на основании военной мощи, заявил Ван И
Крупные державы не могут произвольно нападать на другие страны, основываясь на своем военном превосходстве, заявил министр иностранных дел КНР Ван И в ходе... РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T17:18:00+03:00
2026-03-02T17:18:00+03:00
в мире
китай
ван и (политик)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/02/2059253809_0:0:2924:1645_1920x0_80_0_0_8cafcefcaa620e44b75d8280176f21f3.jpg
https://ria.ru/20260302/iran-2077670734.html
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/02/2059253809_180:0:2911:2048_1920x0_80_0_0_835384dad3606df2ad1a39272783b5a0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, китай, ван и (политик)
В мире, Китай, Ван И (политик)
Крупные страны не могут нападать на основании военной мощи, заявил Ван И

Ван И: крупные державы не могут нападать на другие страны из-за военной мощи

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Китая Ван И
Министр иностранных дел Китая Ван И - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел Китая Ван И. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ПЕКИН, 2 мар - РИА Новости. Крупные державы не могут произвольно нападать на другие страны, основываясь на своем военном превосходстве, заявил министр иностранных дел КНР Ван И в ходе телефонного разговора с главой МИД Франции Жаном-Ноэлем Барро.
"Крупные державы не могут произвольно нападать на другие страны, основываясь на своем военном превосходстве, и мир не может вернуться к закону джунглей", - сказал Ван И, его слова приводит Центральное телевидение Китая.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Ирану поможет победить его самый лучший союзник
Вчера, 08:00
 
В миреКитайВан И (политик)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала