https://ria.ru/20260302/strany-2077957346.html
Крупные страны не могут нападать на основании военной мощи, заявил Ван И
Крупные страны не могут нападать на основании военной мощи, заявил Ван И - РИА Новости, 02.03.2026
Крупные страны не могут нападать на основании военной мощи, заявил Ван И
Крупные державы не могут произвольно нападать на другие страны, основываясь на своем военном превосходстве, заявил министр иностранных дел КНР Ван И в ходе... РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T17:18:00+03:00
2026-03-02T17:18:00+03:00
2026-03-02T17:18:00+03:00
в мире
китай
ван и (политик)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/02/2059253809_0:0:2924:1645_1920x0_80_0_0_8cafcefcaa620e44b75d8280176f21f3.jpg
https://ria.ru/20260302/iran-2077670734.html
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/02/2059253809_180:0:2911:2048_1920x0_80_0_0_835384dad3606df2ad1a39272783b5a0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, ван и (политик)
В мире, Китай, Ван И (политик)
Крупные страны не могут нападать на основании военной мощи, заявил Ван И
Ван И: крупные державы не могут нападать на другие страны из-за военной мощи