Депутат призвал не повышать ключевую ставку ЦБ России - РИА Новости, 02.03.2026
20:53 02.03.2026 (обновлено: 20:54 02.03.2026)
Депутат призвал не повышать ключевую ставку ЦБ России
Депутат призвал не повышать ключевую ставку ЦБ России - РИА Новости, 02.03.2026
Депутат призвал не повышать ключевую ставку ЦБ России
Заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш призвал не повышать ключевую ставку Банка России, дав экономике время адаптироваться РИА Новости, 02.03.2026
экономика
центральный банк рф (цб рф)
госдума рф
https://ria.ru/20260301/moshenniki-2077570301.html
2026
Новости
экономика, центральный банк рф (цб рф), госдума рф
Экономика, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Госдума РФ
Депутат призвал не повышать ключевую ставку ЦБ России

Депутат Госдумы Панеш призвал не повышать ключевую ставку ЦБ РФ

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Флаг на здании Центрального банка России
Флаг на здании Центрального банка России - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Флаг на здании Центрального банка России . Архивное фото
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш призвал не повышать ключевую ставку Банка России, дав экономике время адаптироваться к уже созданным жестким условиям.
"Сейчас главная задача - не повышать ставку, а дать экономике время адаптироваться к тем условиям, которые уже созданы. Эффект от денежно-кредитной политики имеет накопительный характер и проявляется с временным лагом. На инфляцию 2026 года продолжают влиять те высокие значения ключевой ставки, которые поддерживались в течение всего 2025-го. Надо подождать, пока этот эффект полностью реализуется, а не дергать ставку каждый раз, когда статистика за один месяц показывает скачок цен", - сказал он в беседе с порталом NEWS.ru.
Панеш отметил, что ценовые ожидания предприятий в большинстве отраслей снизились, а средний ожидаемый темп прироста цен на три месяца вперед уменьшился до 5,9% в пересчете на год.
"Это позитивный сигнал. Если мы сейчас вместо плавного снижения ставки возьмем и снова поднимем ее, мы просто собьем этот наметившийся позитивный настрой", - пояснил депутат.
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
Мошенники начали представляться сотрудниками антикоррупционного комитета ЦБ
1 марта, 02:56
 
ЭкономикаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Госдума РФ
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
