Депутат призвал не повышать ключевую ставку ЦБ России

Заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш призвал не повышать ключевую ставку Банка России, дав экономике время адаптироваться РИА Новости, 02.03.2026
Экономика, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Госдума РФ
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш призвал не повышать ключевую ставку Банка России, дав экономике время адаптироваться к уже созданным жестким условиям.
"Сейчас главная задача - не повышать ставку, а дать экономике время адаптироваться к тем условиям, которые уже созданы. Эффект от денежно-кредитной политики имеет накопительный характер и проявляется с временным лагом. На инфляцию 2026 года продолжают влиять те высокие значения ключевой ставки, которые поддерживались в течение всего 2025-го. Надо подождать, пока этот эффект полностью реализуется, а не дергать ставку каждый раз, когда статистика за один месяц показывает скачок цен", - сказал он в беседе с порталом NEWS.ru
.
Панеш отметил, что ценовые ожидания предприятий в большинстве отраслей снизились, а средний ожидаемый темп прироста цен на три месяца вперед уменьшился до 5,9% в пересчете на год.
"Это позитивный сигнал. Если мы сейчас вместо плавного снижения ставки возьмем и снова поднимем ее, мы просто собьем этот наметившийся позитивный настрой", - пояснил депутат.