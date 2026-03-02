Опрос показал отношение жителей США к военной операции в Иране

ВАШИНГТОН, 2 мар – РИА Новости. Почти 60% американцев заявили, что не поддерживают решение президента США Дональда Трампа атаковать Иран, а более половины опрошенных выразили мнение, что высока вероятность затяжного конфликта, говорится в результатах опроса, опубликованных телеканалом CNN.
Согласно опросу, 59% американцев не одобряют решение нанести удар по Ирану, в то время как поддерживают его 41%. При этом доля тех, кто категорически против (31%), почти вдвое превышает долю тех, кто решительно за (16%). Идею свержения иранского правительства поддерживает 44% опрошенных, а 56% выступают против, говорится в результатах опроса.
Из опроса также следует, что более половины американцев (56%) считают затяжной военный конфликт между США и Ираном вероятным, а 24% называют такой исход весьма вероятным.
При этом лишь 12% опрошенных поддержали бы отправку сухопутных войск США в Иран, в то время как 60% высказались против, сообщает телеканал.
Ранее в понедельник Трамп признался, что его не волнуют опросы общественного мнения в США об операции против Ирана.
Опрос был проведен компанией SSRS для телеканала CNN с 28 февраля по 1 марта среди 1004 взрослых американцев (погрешность составляет 3,9 процентных пункта).