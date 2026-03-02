Рейтинг@Mail.ru
Опрос показал отношение жителей США к военной операции в Иране - РИА Новости, 02.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:40 02.03.2026
https://ria.ru/20260302/ssha-2078039247.html
Опрос показал отношение жителей США к военной операции в Иране
Опрос показал отношение жителей США к военной операции в Иране - РИА Новости, 02.03.2026
Опрос показал отношение жителей США к военной операции в Иране
Почти 60% американцев заявили, что не поддерживают решение президента США Дональда Трампа атаковать Иран, а более половины опрошенных выразили мнение, что... РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T22:40:00+03:00
2026-03-02T22:40:00+03:00
в мире
иран
сша
дональд трамп
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/15/1994795542_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f902f63960930b5eaf9679a773d8c457.jpg
https://ria.ru/20260302/ssha-2078036790.html
https://ria.ru/20260302/ssha-2078033819.html
иран
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/15/1994795542_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_9dc71b6d8df991d173882a4e99e6a8d0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, сша, дональд трамп, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Дональд Трамп, Военная операция США и Израиля против Ирана
Опрос показал отношение жителей США к военной операции в Иране

CNN: почти 60% жителей США высказались против военной операции в Иране

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкФлаг США над посольством страны в Москве
Флаг США над посольством страны в Москве - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Флаг США над посольством страны в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 2 мар – РИА Новости. Почти 60% американцев заявили, что не поддерживают решение президента США Дональда Трампа атаковать Иран, а более половины опрошенных выразили мнение, что высока вероятность затяжного конфликта, говорится в результатах опроса, опубликованных телеканалом CNN.
Согласно опросу, 59% американцев не одобряют решение нанести удар по Ирану, в то время как поддерживают его 41%. При этом доля тех, кто категорически против (31%), почти вдвое превышает долю тех, кто решительно за (16%). Идею свержения иранского правительства поддерживает 44% опрошенных, а 56% выступают против, говорится в результатах опроса.
Антиамериканский баннер в Тегеране - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
В США заявили, что не планируют оккупировать Иран или захватывать его нефть
Вчера, 22:18
Из опроса также следует, что более половины американцев (56%) считают затяжной военный конфликт между США и Ираном вероятным, а 24% называют такой исход весьма вероятным.
При этом лишь 12% опрошенных поддержали бы отправку сухопутных войск США в Иран, в то время как 60% высказались против, сообщает телеканал.
Ранее в понедельник Трамп признался, что его не волнуют опросы общественного мнения в США об операции против Ирана.
Опрос был проведен компанией SSRS для телеканала CNN с 28 февраля по 1 марта среди 1004 взрослых американцев (погрешность составляет 3,9 процентных пункта).
Вид на территорию Белого дома после снегопада в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Белый дом расписал цели военной операции США против Ирана
Вчера, 21:58
 
В миреИранСШАДональд ТрампВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала