https://ria.ru/20260302/ssha-2078036790.html
В США заявили, что не планируют оккупировать Иран или захватывать его нефть
В США заявили, что не планируют оккупировать Иран или захватывать его нефть - РИА Новости, 02.03.2026
В США заявили, что не планируют оккупировать Иран или захватывать его нефть
США не планируют оккупацию Ирана или захват его энергоресурсов на фоне продолжающейся совместной американо-израильской военной операции против исламской... РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T22:18:00+03:00
2026-03-02T22:18:00+03:00
2026-03-02T22:18:00+03:00
в мире
иран
сша
израиль
али хаменеи
майк джонсон
владимир путин
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/02/2077848201_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5273881ea20a01acc9ba545b2b13670b.jpg
https://ria.ru/20260302/tramp-2077999298.html
иран
сша
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/02/2077848201_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8456a040b339f4d6bd68b586c17bf787.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, сша, израиль, али хаменеи, майк джонсон, владимир путин, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Израиль, Али Хаменеи, Майк Джонсон, Владимир Путин, Военная операция США и Израиля против Ирана
В США заявили, что не планируют оккупировать Иран или захватывать его нефть
Джонсон: США не планирует оккупировать Иран или захватывать его нефть