В Риме у посольства США прошла манифестация в поддержку Ирана
В Риме у посольства США прошла манифестация в поддержку Ирана - РИА Новости, 02.03.2026
В Риме у посольства США прошла манифестация в поддержку Ирана
Манифестация в поддержку Ирана прошла у посольства США в Риме, участие в ней приняли около сотни человек, передает корреспондент РИА Новости.
2026-03-02
2026-03-02T22:08:00+03:00
2026-03-02T22:08:00+03:00
В Риме у посольства США прошла манифестация в поддержку Ирана
У посольства США в Риме прошла манифестация в поддержку Ирана
РИМ, 2 мар - РИА Новости. Манифестация в поддержку Ирана прошла у посольства США в Риме, участие в ней приняли около сотни человек, передает корреспондент РИА Новости.
"В начале года мы приходили сюда, чтобы протестовать против похищения законно избранного президента. Сегодня мы снова здесь, это же посольство совершило качественный скачок, оно больше не похищает президентов, оно убивает их в собственном доме", - заявил в мегафон один из активистов.
К площади у дипмиссии пришли сторонники Палестины
и левых политических сил, которые растянули баннер "Репрессия не остановит сопротивление и солидарность". К протестующим присоединились около десятка иранцев, в основном женщин и детей, которые раздавали флаги Ирана
и фотографии с жертвами авиаударов США
и Израиля
.
Участники митинга скандировали лозунги "Америка - убийца, yankee go home" и "Руки прочь от Ирана". На плакатах говорилось "Кто нейтрален - сообщник агрессора", "Вы не хозяева мира", "Иран, Украина
, Венесуэла
, Куба
... ?"
За порядком на акции следили около сотни полицейских. Они требовали, чтобы протестующие не заходили на проезжую часть, по которой продолжали двигаться автомобили и скутеры. Группу активистов они окружили плотным кольцом, не вмешиваясь в происходящее.
США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану
, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока
.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном
и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве
.