Рейтинг@Mail.ru
В Риме у посольства США прошла манифестация в поддержку Ирана - РИА Новости, 02.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:08 02.03.2026
https://ria.ru/20260302/ssha-2078035446.html
В Риме у посольства США прошла манифестация в поддержку Ирана
В Риме у посольства США прошла манифестация в поддержку Ирана - РИА Новости, 02.03.2026
В Риме у посольства США прошла манифестация в поддержку Ирана
Манифестация в поддержку Ирана прошла у посольства США в Риме, участие в ней приняли около сотни человек, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T22:08:00+03:00
2026-03-02T22:08:00+03:00
в мире
иран
сша
израиль
военная операция сша и израиля против ирана
рим
италия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/14/1967353928_0:149:3111:1899_1920x0_80_0_0_71c026ee82cd363ab4750072ac161373.jpg
https://ria.ru/20260302/zelenskiy-2078013599.html
https://ria.ru/20260302/tramp-2078010014.html
иран
сша
израиль
рим
италия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/14/1967353928_191:0:2922:2048_1920x0_80_0_0_1fc82f29e8907fe23f5d1965a5964e2b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, сша, израиль, военная операция сша и израиля против ирана, рим, италия
В мире, Иран, США, Израиль, Военная операция США и Израиля против Ирана, Рим, Италия
В Риме у посольства США прошла манифестация в поддержку Ирана

У посольства США в Риме прошла манифестация в поддержку Ирана

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкВид города Рима
Вид города Рима - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Вид города Рима. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
РИМ, 2 мар - РИА Новости. Манифестация в поддержку Ирана прошла у посольства США в Риме, участие в ней приняли около сотни человек, передает корреспондент РИА Новости.
"В начале года мы приходили сюда, чтобы протестовать против похищения законно избранного президента. Сегодня мы снова здесь, это же посольство совершило качественный скачок, оно больше не похищает президентов, оно убивает их в собственном доме", - заявил в мегафон один из активистов.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
"Угроза для Зеленского". На Украине запаниковали из-за случившегося в Иране
Вчера, 20:13
К площади у дипмиссии пришли сторонники Палестины и левых политических сил, которые растянули баннер "Репрессия не остановит сопротивление и солидарность". К протестующим присоединились около десятка иранцев, в основном женщин и детей, которые раздавали флаги Ирана и фотографии с жертвами авиаударов США и Израиля.
Участники митинга скандировали лозунги "Америка - убийца, yankee go home" и "Руки прочь от Ирана". На плакатах говорилось "Кто нейтрален - сообщник агрессора", "Вы не хозяева мира", "Иран, Украина, Венесуэла, Куба... ?"
За порядком на акции следили около сотни полицейских. Они требовали, чтобы протестующие не заходили на проезжую часть, по которой продолжали двигаться автомобили и скутеры. Группу активистов они окружили плотным кольцом, не вмешиваясь в происходящее.
США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Трамп допустил продление операции против Ирана
Вчера, 19:57
 
В миреИранСШАИзраильВоенная операция США и Израиля против ИранаРимИталия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала