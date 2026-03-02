https://ria.ru/20260302/ssha-2078034830.html
В США заявили, что подбили иранский корабль — носитель БПЛА
В США заявили, что подбили иранский корабль — носитель БПЛА - РИА Новости, 02.03.2026
В США заявили, что подбили иранский корабль — носитель БПЛА
Соединенные Штаты в первые часы операции против Ирана подбили иранский носитель БПЛА Shahid Bagheri, сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM). РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T22:03:00+03:00
2026-03-02T22:03:00+03:00
2026-03-02T22:52:00+03:00
в мире
иран
сша
израиль
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/17/2024969667_0:104:1000:667_1920x0_80_0_0_c8c60b461a5f7b0c6f6b7d67ef6bee9f.jpg
https://ria.ru/20260302/iran-2078022006.html
иран
сша
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/17/2024969667_91:0:980:667_1920x0_80_0_0_82a0dc2445f0f8142bb25f02358907ae.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, сша, израиль, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Израиль, Военная операция США и Израиля против Ирана
В США заявили, что подбили иранский корабль — носитель БПЛА
США в первые часы операции подбили иранский носитель БПЛА Shahid Bagheri