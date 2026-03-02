Рейтинг@Mail.ru
22:03 02.03.2026 (обновлено: 22:52 02.03.2026)
Соединенные Штаты в первые часы операции против Ирана подбили иранский носитель БПЛА Shahid Bagheri, сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM). РИА Новости, 02.03.2026
в мире, иран, сша, израиль, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Израиль, Военная операция США и Израиля против Ирана
В США заявили, что подбили иранский корабль — носитель БПЛА

США в первые часы операции подбили иранский носитель БПЛА Shahid Bagheri

© Фото : ПентагонАмериканские стратегические бомбардировщики B-2 Spirit, которые участвовали в ударах по территории Ирана
Американские стратегические бомбардировщики B-2 Spirit, которые участвовали в ударах по территории Ирана. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 2 мар — РИА Новости. Соединенные Штаты в первые часы операции против Ирана подбили иранский носитель БПЛА Shahid Bagheri, сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM).
"Единственный авианосец, который был подбит, — это иранский носитель БПЛА Shahid Bagheri. Американские войска нанесли удар по кораблю через несколько часов после начала операции "Эпическая ярость", — написало командование в X.
Так американские военные отреагировали, по их словам, на ложные заявления иранских СМИ о том, что ВМС Ирана потопили авианосец США.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
