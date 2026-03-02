Рейтинг@Mail.ru
Белый дом расписал цели военной операции США против Ирана
21:58 02.03.2026
Белый дом расписал цели военной операции США против Ирана
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт перечислила цели военной операции США против Ирана, среди которых - уничтожение иранских ракет и промышленности
Вид на территорию Белого дома после снегопада в Вашингтоне
Вид на территорию Белого дома после снегопада в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 2 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт перечислила цели военной операции США против Ирана, среди которых - уничтожение иранских ракет и промышленности
"Уничтожить иранские ракеты и сравнять с землей промышленность", - написала Левитт в соцсети Х.
Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
В США заявили о планах союзников вооружить иранцев для захвата власти
Вчера, 21:20
Кроме того, США хотят уничтожить военно-морской флот Исламской Республики, предотвратить производство страной самодельных взрывных устройств. Левитт также назвала одной из целей операции гарантии того, что Иран никогда не сможет заполучить ядерное оружие.
По ее словам, Иран якобы отказался от сделки с США по своей ядерной программе.
США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве.
В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур.
Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.
Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
США могли впервые применить высокоточные ударные ракеты, пишут СМИ
Вчера, 21:17
 
В миреИранСШАИзраильКаролин ЛевиттАли ХаменеиВладимир ПутинВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
