В США заявили об угрозе спящих ячеек террористов - РИА Новости, 02.03.2026
21:39 02.03.2026
В США заявили об угрозе спящих ячеек террористов
В США заявили об угрозе спящих ячеек террористов - РИА Новости, 02.03.2026
В США заявили об угрозе спящих ячеек террористов
Спикер палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что итогом четырех лет провальной миграционной политики бывшего американского президента Джо Байдена могло РИА Новости, 02.03.2026
В США заявили об угрозе спящих ячеек террористов

Джонсон: в США могут быть спящие ячейки террористов

© РИА Новости / Евгений Биятов
Флаг США
Флаг США - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Флаг США . Архивное фото
ВАШИНГТОН, 2 мар - РИА Новости. Спикер палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что итогом четырех лет провальной миграционной политики бывшего американского президента Джо Байдена могло стать появление в государстве спящих террористических ячеек.
"Есть ли у нас в Америке спящие ячейки террористов? Скорее всего, да - после четырех лет открытых границ. При Джо Байдене в страну проникают опасные, безумные, приносящие вред люди, опасные преступники и террористы, потому что власти смотрят на это сквозь пальцы и держат границу настежь открытой", - сказал Джонсон в эфире подкаста Mike & McCarty на радио KEEL.
Американские военные на базе в Германии - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Иранский посол упомянул о способности Тегерана бить по базам США в Европе
Вчера, 21:14
Спикер палаты представителей подчеркнул, что государству придется еще долго сталкиваться с последствиями такой политики, поэтому каждому американцу необходимо сохранять бдительность и действовать разумно, однако при этом нельзя поддаваться страху в повседневной жизни.
Мужчина Ндиага Диагне 1 марта открыл огонь в баре Buford's Backyard Beer Garden в Техасе. Три человека погибли, 14 пострадали. В момент стрельбы на нем была кофта с надписью Property of Allah (англ. "Собственность Аллаха"). По данным газеты Washington Post, следствие рассматривает, в том числе, версию, что он совершил нападение из-за ударов США и Израиля по Ирану.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
 
Заголовок открываемого материала