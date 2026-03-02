Рейтинг@Mail.ru
В США заявили о планах союзников вооружить иранцев для захвата власти - РИА Новости, 02.03.2026
21:20 02.03.2026
В США заявили о планах союзников вооружить иранцев для захвата власти
В США заявили о планах союзников вооружить иранцев для захвата власти
в мире
иран
сша
израиль
майк джонсон
али хаменеи
владимир путин
нато
иран
сша
израиль
в мире, иран, сша, израиль, майк джонсон, али хаменеи, владимир путин, нато, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Израиль, Майк Джонсон, Али Хаменеи, Владимир Путин, НАТО, Военная операция США и Израиля против Ирана
© AP Photo / Julio CortezФлаги США в Вашингтоне
© AP Photo / Julio Cortez
Флаги США в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 2 мар - РИА Новости. Спикер палаты представителей США Майк Джонсон утверждает, что союзники Штатов рассматривают возможность передачи оружия протестующим в Иране для захвата власти в стране на фоне продолжающихся американо-израильских ударов.
"Наши союзники и партнеры говорят о том, чтобы, возможно, вооружить народ Ирана. Это позволит им завершить свое восстание", - сказал Джонсон в эфире подкаста "Mike & McCarty" на радио KEEL.
США могли впервые применить высокоточные ударные ракеты, пишут СМИ
Вчера, 21:17
Джонсон также утверждает, что все члены НАТО якобы полностью поддерживают действия США в Иране.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, в стране объявлен 40-дневный траур. Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.
Нет смысла обсуждать с Израилем и США ситуацию вокруг Ирана, заявил Ульянов
Вчера, 20:38
 
