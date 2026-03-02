https://ria.ru/20260302/ssha-2078026234.html
В США заявили о планах союзников вооружить иранцев для захвата власти
В США заявили о планах союзников вооружить иранцев для захвата власти - РИА Новости, 02.03.2026
В США заявили о планах союзников вооружить иранцев для захвата власти
Спикер палаты представителей США Майк Джонсон утверждает, что союзники Штатов рассматривают возможность передачи оружия протестующим в Иране для захвата власти... РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T21:20:00+03:00
2026-03-02T21:20:00+03:00
2026-03-02T21:20:00+03:00
В США заявили о планах союзников вооружить иранцев для захвата власти
В США заявили о планах союзников страны вооружить иранцев для захвата власти там