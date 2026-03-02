США за час ликвидировали военное руководство Ирана, утверждает Трамп

ВАШИНГТОН, 2 мар - РИА Новости. США отводили четыре недели на убийство военного руководства Ирана, а справились за час, утверждает президент страны Дональд Трамп.
"Мы также планировали, что на ликвидацию военного руководства уйдет четыре недели, и, как вы знаете, это было сделано примерно за час", - заявил он в Белом доме.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, в стране объявлен 40-дневный траур. Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.
