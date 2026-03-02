Рейтинг@Mail.ru
США за час ликвидировали военное руководство Ирана, утверждает Трамп - РИА Новости, 02.03.2026
20:21 02.03.2026
США за час ликвидировали военное руководство Ирана, утверждает Трамп
США за час ликвидировали военное руководство Ирана, утверждает Трамп
США отводили четыре недели на убийство военного руководства Ирана, а справились за час, утверждает президент страны Дональд Трамп. РИА Новости, 02.03.2026
в мире
сша
иран
израиль
али хаменеи
дональд трамп
военная операция сша и израиля против ирана
в мире, сша, иран, израиль, али хаменеи, дональд трамп, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Иран, Израиль, Али Хаменеи, Дональд Трамп, Военная операция США и Израиля против Ирана
США за час ликвидировали военное руководство Ирана, утверждает Трамп

Трамп: США за час ликвидировали военное руководство Ирана

© AP Photo / Mark SchiefelbeinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Президент США Дональд Трамп
ВАШИНГТОН, 2 мар - РИА Новости. США отводили четыре недели на убийство военного руководства Ирана, а справились за час, утверждает президент страны Дональд Трамп.
"Мы также планировали, что на ликвидацию военного руководства уйдет четыре недели, и, как вы знаете, это было сделано примерно за час", - заявил он в Белом доме.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, в стране объявлен 40-дневный траур. Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Ирану поможет победить его самый лучший союзник
Вчера, 08:00
 
В миреСШАИранИзраильАли ХаменеиДональд ТрампВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
