США за час ликвидировали военное руководство Ирана, утверждает Трамп

ВАШИНГТОН, 2 мар - РИА Новости. США отводили четыре недели на убийство военного руководства Ирана, а справились за час, утверждает президент страны Дональд Трамп.

"Мы также планировали, что на ликвидацию военного руководства уйдет четыре недели, и, как вы знаете, это было сделано примерно за час", - заявил он в Белом доме.