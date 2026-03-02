Рейтинг@Mail.ru
США закрыли посольство в столице Бахрейна
16:53 02.03.2026 (обновлено: 17:00 02.03.2026)
США закрыли посольство в столице Бахрейна
США закрыли посольство в столице Бахрейна
США приняли решение закрыть посольство в столице Бахрейна Манама на неопределенный срок на фоне эскалации в регионе, объявила дипмиссия. РИА Новости, 02.03.2026
в мире, бахрейн, сша, манама, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Бахрейн, США, Манама, Военная операция США и Израиля против Ирана
США закрыли посольство в столице Бахрейна

США закрыли посольство в столице Бахрейна Манаме из-за эскалации в регионе

© REUTERS / VIDEO OBTAINED BY REUTERSДым на месте взрыва в Манаме, Бахрейн
Дым на месте взрыва в Манаме, Бахрейн - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© REUTERS / VIDEO OBTAINED BY REUTERS
Дым на месте взрыва в Манаме, Бахрейн. Архивное фото
СТАМБУЛ, 2 мар - РИА Новости. США приняли решение закрыть посольство в столице Бахрейна Манама на неопределенный срок на фоне эскалации в регионе, объявила дипмиссия.
"В связи с напряженной обстановкой в регионе посольство США в Бахрейне будет закрыто на неопределенный срок. Мы сообщим отдельно, когда посольство возобновит работу в обычном режиме", - говорится в сообщении дипмиссии.
Посольство распространило экстренные номера телефонов консульского отдела госдепа и консульской секции посольства, а также советы, как себя вести в случае обстрела.
СМИ раскрыли, что произошло в США из-за ударов по Ирану
В миреБахрейнСШАМанамаВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
