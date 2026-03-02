https://ria.ru/20260302/ssha-2077945990.html
США закрыли посольство в столице Бахрейна
США закрыли посольство в столице Бахрейна
США приняли решение закрыть посольство в столице Бахрейна Манама на неопределенный срок на фоне эскалации в регионе, объявила дипмиссия. РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T16:53:00+03:00
2026-03-02T16:53:00+03:00
2026-03-02T17:00:00+03:00
в мире
бахрейн
сша
манама
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077513815_0:976:1254:1681_1920x0_80_0_0_98e38ab57ba925f6ba5209cd7741e2ce.jpg
https://ria.ru/20260302/iran-2077915145.html
бахрейн
сша
манама
в мире, бахрейн, сша, манама, военная операция сша и израиля против ирана
США закрыли посольство в столице Бахрейна
