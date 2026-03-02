Рейтинг@Mail.ru
В США заявили о планах дальнейшей переброски сил на Ближний Восток
16:35 02.03.2026
В США заявили о планах дальнейшей переброски сил на Ближний Восток
Председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн в понедельник заявил о планах дальнейшей переброски сил США в ближневосточный регион на... РИА Новости, 02.03.2026
в мире
иран
израиль
сша
вооруженные силы сша
военная операция сша и израиля против ирана
в мире, иран, израиль, сша, вооруженные силы сша, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, Израиль, США, Вооруженные силы США, Военная операция США и Израиля против Ирана
В США заявили о планах дальнейшей переброски сил на Ближний Восток

Американские военные садятся в самолет
ВАШИНГТОН, 2 мар - РИА Новости. Председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн в понедельник заявил о планах дальнейшей переброски сил США в ближневосточный регион на фоне атаки против Ирана.
"Эта операция включала в себя тысячи военнослужащих из всех родов войск... Прибытие сил продолжается и сейчас. Фактически адмирал Купер (командующий Центральным командованием ВС США (CENTCOM) адмирал Брэд Купер - ред.) получит дополнительные силы уже сегодня", - сказал он в ходе пресс-конференции.

Пентагон не исключают дополнительных потерь в ходе операции против Ирана
