В США заявили о планах дальнейшей переброски сил на Ближний Восток
Председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн в понедельник заявил о планах дальнейшей переброски сил США в ближневосточный регион на... РИА Новости, 02.03.2026
В США заявили о планах дальнейшей переброски сил на Ближний Восток
Кейн: прибытие сил США в ближневосточный регион продолжается