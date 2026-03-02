Рейтинг@Mail.ru
США за сутки операции против Ирана поразили свыше тысячи целей
16:30 02.03.2026
США за сутки операции против Ирана поразили свыше тысячи целей
США за сутки операции против Ирана поразили свыше тысячи целей - РИА Новости, 02.03.2026
США за сутки операции против Ирана поразили свыше тысячи целей
США за первые сутки операции против Ирана поразили свыше 1 тысячи целей, заявил в понедельник председатель объединенного комитета начальников штабов Соединенных РИА Новости, 02.03.2026
в мире, сша, иран, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Иран, Военная операция США и Израиля против Ирана
США за сутки операции против Ирана поразили свыше тысячи целей

США за первые сутки операции против Ирана поразили свыше тысячи целей

© REUTERS / Majid AsgaripourАнтиамериканский баннер в Тегеране
Антиамериканский баннер в Тегеране - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© REUTERS / Majid Asgaripour
Антиамериканский баннер в Тегеране. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 2 мар - РИА Новости. США за первые сутки операции против Ирана поразили свыше 1 тысячи целей, заявил в понедельник председатель объединенного комитета начальников штабов Соединенных Штатов, генерал Дэн Кейн.
"Это был массированный и масштабный удар (против Ирана - ред.) во всех военных сферах, поразивший более 1 тысячи целей за первые 24 часа", - сказал Кейн журналистам.
В миреСШАИранВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
