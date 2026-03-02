https://ria.ru/20260302/ssha-2077937132.html
США за сутки операции против Ирана поразили свыше тысячи целей
США за первые сутки операции против Ирана поразили свыше 1 тысячи целей, заявил в понедельник председатель объединенного комитета начальников штабов Соединенных РИА Новости, 02.03.2026
военная операция сша и израиля против ирана
