Не менее пяти военных погибли при ударе США на западе Ирана, пишет Mehr
Не менее пяти военных погибли при ударе США на западе Ирана, пишет Mehr - РИА Новости, 02.03.2026
Не менее пяти военных погибли при ударе США на западе Ирана, пишет Mehr
По меньшей мере пять военнослужащих погибли в результате удара США по городу Хорремабад в провинции Лурестан, которая расположена на западе Ирана, сообщает... РИА Новости, 02.03.2026
Не менее пяти военных погибли при ударе США на западе Ирана, пишет Mehr
