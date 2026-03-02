Рейтинг@Mail.ru
Не менее пяти военных погибли при ударе США на западе Ирана, пишет Mehr - РИА Новости, 02.03.2026
15:55 02.03.2026
Не менее пяти военных погибли при ударе США на западе Ирана, пишет Mehr
Не менее пяти военных погибли при ударе США на западе Ирана, пишет Mehr - РИА Новости, 02.03.2026
Не менее пяти военных погибли при ударе США на западе Ирана, пишет Mehr
По меньшей мере пять военнослужащих погибли в результате удара США по городу Хорремабад в провинции Лурестан, которая расположена на западе Ирана, сообщает... РИА Новости, 02.03.2026
в мире
сша
иран
израиль
военная операция сша и израиля против ирана
сша
иран
израиль
в мире, сша, иран, израиль, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Иран, Израиль, Военная операция США и Израиля против Ирана
Не менее пяти военных погибли при ударе США на западе Ирана, пишет Mehr

Mehr: не менее пяти военных погибли при ударе США по Хорремабаду

© REUTERS / Majid AsgaripourДым на месте авиаудара в Иране
Дым на месте авиаудара в Иране - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© REUTERS / Majid Asgaripour
Дым на месте авиаудара в Иране
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. По меньшей мере пять военнослужащих погибли в результате удара США по городу Хорремабад в провинции Лурестан, которая расположена на западе Ирана, сообщает пресс-служба 84 пехотной дивизии.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
"В результате удара сионистского режима и США по Ирану и городу Хорремабад погибли 5 военнослужащих 184 бригады армии Ирана", - приводит сообщение пресс-службы дивизии иранское агентство Mehr.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
США хотят убедить соседей Ирана начать с ним войну, сообщил источник
В миреСШАИранИзраильВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
