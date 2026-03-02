Рейтинг@Mail.ru
15:44 02.03.2026 (обновлено: 17:00 02.03.2026)
Число погибших от ответных атак Ирана военных США увеличилось до четырех
в мире, иран, сша, военная операция сша и израиля против ирана
© Фото : U.S. NavyПосадка американского истребителя F/A-18E Super Hornet на палубу авианосца USS Gerald R. Ford в рамках операции "Эпическая ярость"
Посадка американского истребителя F/A-18E Super Hornet на палубу авианосца USS Gerald R. Ford в рамках операции "Эпическая ярость". Архивное фото
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Число погибших от ответных атак Ирана американских военных увеличилось до четырех, сообщило в понедельник Центральное командование ВС США.
Президент США Дональд Трамп 1 марта заявил о трех погибших и сказал, что в Вашингтоне ожидают большего количества потерь. Телеканал NBC со ссылкой на неназванных американских чиновников в тот же день отметил, что погибшие служили в Кувейте.
"По состоянию на 7.30 утра по восточному времени (15.30 мск) 2 марта, четверо военнослужащих США были убиты в бою. Четвертый военнослужащий, который получил серьезные ранения во время первых ударов Ирана, в конечном счете скончался от ран", - говорится в сообщении командования в соцсети Х.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве.
