ВАШИНГТОН, 2 мар - РИА Новости. Вооруженные силы США продолжают проведение масштабных боевых действий против Ирана, в том числе реагируя на ответные атаки со стороны иранских вооруженных сил, сообщило в понедельник центральное командование ВС США (CENTCOM).
США продолжают масштабную военную операцию против Ирана
США продолжают масштабную военную операцию против Ирана - РИА Новости, 02.03.2026
США продолжают масштабную военную операцию против Ирана
Вооруженные силы США продолжают проведение масштабных боевых действий против Ирана, в том числе реагируя на ответные атаки со стороны иранских вооруженных сил,... РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T15:43:00+03:00
2026-03-02T15:43:00+03:00
2026-03-02T15:43:00+03:00
США продолжают масштабную военную операцию против Ирана
CENTCOM: США продолжают масштабную военную операцию против Ирана
© Фото : U.S. NavyАвианосец USS Gerald R. Ford ВМС США
© Фото : U.S. Navy
Авианосец USS Gerald R. Ford ВМС США. Архивное фото