США продолжают масштабную военную операцию против Ирана - РИА Новости, 02.03.2026
15:43 02.03.2026
США продолжают масштабную военную операцию против Ирана
Вооруженные силы США продолжают проведение масштабных боевых действий против Ирана, в том числе реагируя на ответные атаки со стороны иранских вооруженных сил,... РИА Новости, 02.03.2026
США продолжают масштабную военную операцию против Ирана

CENTCOM: США продолжают масштабную военную операцию против Ирана

© Фото : U.S. NavyАвианосец USS Gerald R. Ford ВМС США
Авианосец USS Gerald R. Ford ВМС США
© Фото : U.S. Navy
Авианосец USS Gerald R. Ford ВМС США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 2 мар - РИА Новости. Вооруженные силы США продолжают проведение масштабных боевых действий против Ирана, в том числе реагируя на ответные атаки со стороны иранских вооруженных сил, сообщило в понедельник центральное командование ВС США (CENTCOM).
"Крупномасштабные боевые операции продолжаются, наши ответные действия (на удары Ирана - ред.) также продолжаются", - говорится в обнародованном заявлении CENTCOM.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
© 2026 МИА «Россия сегодня»
