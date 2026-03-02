Рейтинг@Mail.ru
США не наносили удары по Хаменеи, заявил Рубио конгрессмену - РИА Новости, 02.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:26 02.03.2026 (обновлено: 15:51 02.03.2026)
https://ria.ru/20260302/ssha-2077879219.html
США не наносили удары по Хаменеи, заявил Рубио конгрессмену
США не наносили удары по Хаменеи, заявил Рубио конгрессмену - РИА Новости, 02.03.2026
США не наносили удары по Хаменеи, заявил Рубио конгрессмену
Госсекретарь США Марко Рубио сообщил конгрессмену-республиканцу Майку Тернеру, что Соединённые Штаты не наносили удары по верховному лидеру Ирана аятолле Али... РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T13:26:00+03:00
2026-03-02T15:51:00+03:00
в мире
сша
иран
марко рубио
али хаменеи
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/02/2077918206_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a206bb4325ed416cafcca3d6ddfcdbf1.jpg
https://ria.ru/20260302/tramp-2077772490.html
сша
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Тернер: США не целились в руководство республики
Трамп заявил, что руководство Ирана якобы дважды пыталось организовать его устранение, но он "достал" верховного лидера раньше, чем это случилось. Чуть позже он сказал, что США рассчитывали уничтожить часть руководства Ирана за 2-3 недели, Однако конгрессмен Тернер озвучил совершенно другую версию - что Штаты в Хаменеи "не целились".
2026-03-02T13:26
true
PT0M46S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/02/2077918206_322:0:1762:1080_1920x0_80_0_0_d0351c68a37c94dd2018b0b135a14f02.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, иран, марко рубио, али хаменеи, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Иран, Марко Рубио, Али Хаменеи, Военная операция США и Израиля против Ирана
США не наносили удары по Хаменеи, заявил Рубио конгрессмену

Конгрессмен Тернер: Рубио заявил, что США не наносили удары по Хаменеи

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 2 мар — РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио сообщил конгрессмену-республиканцу Майку Тернеру, что Соединённые Штаты не наносили удары по верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи и не нацеливались на руководство республики.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
"И вчера, когда у меня была возможность поговорить с госсекретарём Рубио, я задал этот вопрос, и он очень ясно ответил, что мы не нацеливались на Хаменеи и что мы не нацеливались на руководство Ирана", — процитировал Тернер слова главы американской дипломатии в беседе с телеканалом CBS News.
Таким образом, по словам конгрессмена, важным является то, Соединённые Штаты "не предпринимают действий по смене правительства в Иране".
Дым на месте авиаудара в Тегеране - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
"Будут погибать": Трампу сообщили плохие новости об операции против Ирана
Вчера, 05:05
 
В миреСШАИранМарко РубиоАли ХаменеиВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала