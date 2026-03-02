https://ria.ru/20260302/ssha-2077879219.html
США не наносили удары по Хаменеи, заявил Рубио конгрессмену
Госсекретарь США Марко Рубио сообщил конгрессмену-республиканцу Майку Тернеру, что Соединённые Штаты не наносили удары по верховному лидеру Ирана аятолле Али... РИА Новости, 02.03.2026
