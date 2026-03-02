Рейтинг@Mail.ru
США использовали переговоры с Ираном как отвлекающий маневр, пишут СМИ - РИА Новости, 02.03.2026
12:16 02.03.2026
США использовали переговоры с Ираном как отвлекающий маневр, пишут СМИ
США использовали переговоры с Ираном как отвлекающий маневр, пишут СМИ - РИА Новости, 02.03.2026
США использовали переговоры с Ираном как отвлекающий маневр, пишут СМИ
Соединенные Штаты использовали переговоры с Ираном в Женеве для того, чтобы усыпить бдительность Тегерана перед началом совместной с Израилем операции,... РИА Новости, 02.03.2026
в мире
иран
израиль
сша
али хаменеи
джаред кушнер
стив уиткофф
военная операция сша и израиля против ирана
иран
израиль
сша
в мире, иран, израиль, сша, али хаменеи, джаред кушнер, стив уиткофф, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, Израиль, США, Али Хаменеи, Джаред Кушнер, Стив Уиткофф, Военная операция США и Израиля против Ирана
США использовали переговоры с Ираном как отвлекающий маневр, пишут СМИ

Axios: США использовали переговоры с Ираном как отвлекающий маневр перед атакой

© РИА Новости / Алексей Алексеев | Перейти в медиабанкАкция против ударов по Ирану в Нью-Йорке
Акция против ударов по Ирану в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© РИА Новости / Алексей Алексеев
Перейти в медиабанк
Акция против ударов по Ирану в Нью-Йорке. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 2 мар - РИА Новости. Соединенные Штаты использовали переговоры с Ираном в Женеве для того, чтобы усыпить бдительность Тегерана перед началом совместной с Израилем операции, утверждает портал Axios со ссылкой на израильского чиновника.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
"Один израильский чиновник заявил, что женевские переговоры были призваны потянуть время до новой даты нанесения удара, чтобы иранцы продолжали верить, что дипломатия по-прежнему является основным вариантом для (президента США Дональда - ред.) Трампа", - пишет портал.
Дым на месте авиаудара в Тегеране, Иран - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
На Западе сделали резкое заявление из-за ситуации вокруг Ирана
Вчера, 09:42
В то же время другой чиновник Израиля высказал мнение, что переговоры велись искренне и что если бы на них наметился серьезный прогресс Трамп бы мог в очередной раз отложить операцию.
Соединенные Штаты и Израиль при этом хотели убедить руководство Ирана, в том числе верховного лидера аятоллу Али Хаменеи в том, что им ничего не угрожает, чтобы снизить вероятность того, что они скроются в подземных убежищах, заявил порталу высокопоставленный чиновник администрации Трампа.
В то же время два американских чиновника отвергают предположение о неискренности переговоров.
"Они сказали, что, хотя посланники Трампа Джаред Кушнер и Стив Уиткофф глубоко скептически относились к шансам на сделку, они не пытались просто обмануть иранцев", - пишет портал.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Ирану поможет победить его самый лучший союзник
Вчера, 08:00
США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве.
В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур.
Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.
Акция против ударов по Ирану в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
"Мы попали": в США рассказали, что случилось во время атаки на Иран
Вчера, 06:30
 
В миреИранИзраильСШААли ХаменеиДжаред КушнерСтив УиткоффВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
