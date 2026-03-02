США использовали переговоры с Ираном как отвлекающий маневр, пишут СМИ

ВАШИНГТОН, 2 мар - РИА Новости. Соединенные Штаты использовали переговоры с Ираном в Женеве для того, чтобы усыпить бдительность Тегерана перед началом совместной с Израилем операции, утверждает портал Axios со ссылкой на израильского чиновника.
"Один израильский чиновник заявил, что женевские переговоры были призваны потянуть время до новой даты нанесения удара, чтобы иранцы продолжали верить, что дипломатия по-прежнему является основным вариантом для (президента США Дональда - ред.) Трампа", - пишет портал.
В то же время другой чиновник Израиля высказал мнение, что переговоры велись искренне и что если бы на них наметился серьезный прогресс Трамп бы мог в очередной раз отложить операцию.
Соединенные Штаты и Израиль при этом хотели убедить руководство Ирана, в том числе верховного лидера аятоллу Али Хаменеи в том, что им ничего не угрожает, чтобы снизить вероятность того, что они скроются в подземных убежищах, заявил порталу высокопоставленный чиновник администрации Трампа.
В то же время два американских чиновника отвергают предположение о неискренности переговоров.
"Они сказали, что, хотя посланники Трампа Джаред Кушнер и Стив Уиткофф глубоко скептически относились к шансам на сделку, они не пытались просто обмануть иранцев", - пишет портал.
Ирану поможет победить его самый лучший союзник
Вчера, 08:00
США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве.
В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур.
Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.