СМИ узнали об американском ультиматуме Ирану о моратории на уран

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Финальное предложение США перед началом бомбардировок Ирана включало требование о моратории на обогащение урана и предупреждение о применении военной силы в случае отказа, сообщает портал Axios со ссылкой на источник в американской администрации.
Удары по Ирану были нанесены сразу после последнего раунда переговоров по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном, который прошел 26 февраля в Женеве.
По словам источника, после завершения утренней части консультаций американские переговорщики Джаред Кушнер и Стивен Уиткофф вернулись с окончательным предложением. США требовали от Ирана установить 10-летний мораторий на обогащение урана и взамен обещали поставлять бесплатное ядерное топливо для удовлетворения его гражданских нужд
Другой источник сообщил, что делегация США "очень четко" заявила о применении военной силы, если иранцы не примут предложение. В итоге иранская сторона отклонила предложение.
США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.