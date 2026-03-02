Рейтинг@Mail.ru
11:20 02.03.2026
СМИ узнали об американском ультиматуме Ирану о моратории на уран
в мире
сша
иран
тегеран (город)
джаред кушнер
стив уиткофф
военная операция сша и израиля против ирана
в мире, сша, иран, тегеран (город), джаред кушнер, стив уиткофф, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Иран, Тегеран (город), Джаред Кушнер, Стив Уиткофф, Военная операция США и Израиля против Ирана
СМИ узнали об американском ультиматуме Ирану о моратории на уран

Axios: США выдвинули Ирану ультиматум о моратории на уран за сутки до атаки

Акция против ударов по Ирану в Нью-Йорке
Акция против ударов по Иран в Нью-Йорке. Архивное фото
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Финальное предложение США перед началом бомбардировок Ирана включало требование о моратории на обогащение урана и предупреждение о применении военной силы в случае отказа, сообщает портал Axios со ссылкой на источник в американской администрации.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Удары по Ирану были нанесены сразу после последнего раунда переговоров по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном, который прошел 26 февраля в Женеве.
Изображение сгенерировано ИИ
Ирану поможет победить его самый лучший союзник
Вчера, 08:00
По словам источника, после завершения утренней части консультаций американские переговорщики Джаред Кушнер и Стивен Уиткофф вернулись с окончательным предложением. США требовали от Ирана установить 10-летний мораторий на обогащение урана и взамен обещали поставлять бесплатное ядерное топливо для удовлетворения его гражданских нужд
Другой источник сообщил, что делегация США "очень четко" заявила о применении военной силы, если иранцы не примут предложение. В итоге иранская сторона отклонила предложение.
США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Взрыв в Тель-Авиве, Израиль
В США сделали тревожное заявление о военной операции в Иране
1 марта, 10:43
 
