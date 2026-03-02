Спецоперация, 2 марта: ВС России освободили Круглое, Дробышево и Резниковку

МОСКВА, 2 мар – РИА Новости. Российская группировка "Север" установила контроль над населённым пунктом Круглое в Харьковской области, группировка "Запад" освободила Дробышево в Донецкой Народной Республике, "Южная" группировка освободила Резниковку также в ДНР, говорится в сводке Минобороны РФ, опубликованной в понедельник.

В результате нанесённого российскими войсками поражения ВСУ за сутки потеряли до 1260 военнослужащих, 21 боевую бронированную машину, бронетранспортеры Stryker и М113 производства США , две боевые машины РСЗО Vampire чешского производства, шесть артиллерийских орудий.

Также уничтожены пять станций радиоэлектронной борьбы, 33 склада боеприпасов, материальных средств и горючего.

Авиация, ударные беспилотники и артиллерия ВС РФ нанесли поражение объектам энергетической инфраструктуры, используемым в интересах ВПК Украины , местам хранения и производства боеприпасов, а также пунктам временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников.

Средства ПВО сбили четыре управляемые авиабомбы, три снаряда РСЗО HIMARS, две ракеты "Нептун" и 679 беспилотников самолетного типа. Силы Черноморского флота уничтожили три безэкипажных катера ВСУ.

Перекрыты каналы связи

ЦОС ФСБ России сообщил в понедельник, что с сентября были перекрыты около 100 каналов связи, которые использовали спецслужбы Украины для вовлечения россиян в диверсии и дистанционного мошенничества.

Администратор сим-бокса, причастный к регистрации аккаунта в WhatsApp организатора теракта на Крымском мосту, получил пожизненный срок.

По данным СК РФ, задержаны 29 участников организованной преступной группировки, которая обеспечивала непрерывную работу сим-боксов для дистанционных мошенников в столичном регионе. Задержана администратор сим-бокса, через который шла координация действий преступника, подорвавшего двух сотрудников ДПС в декабре на юге Москвы

Собственные интересы

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам в понедельник, что Москва после атаки на Иран анализирует ситуацию и делает выводы о переговорном процессе по Украине. Он подчеркнул, что у России есть собственные интересы, которые страна должна обеспечить.

При этом, по словам Пескова, Россия сохраняет приверженность политико-дипломатическому урегулированию ситуации на Украине, а также остаётся открытой к переговорам с США и высоко ценит посреднические усилия Штатов в переговорах по Украине.

Семь граждан Украины, спасенных российскими военными из зоны боевых действий, хотят вернуться на Украину, но украинская сторона не готова их принять, заявила в интервью РИА Новости уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова

Украинские военные за прошедшие сутки атаковали Белгородскую область более 190 беспилотниками и выпустили 19 снарядов, на территории области пострадали девять мирных жителей, сообщил глава региона Вячеслав Гладков . Всего ударам подверглись 54 населённых пункта.

Нефтяной шантаж

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страна призывает Украину восстановить транзит нефти из РФ по "Дружбе", поскольку спутниковые снимки показали, что нефтепровод не поврежден. Сами снимки он также предоставил. Венгерский премьер опубликовал кадры со станцией "Броды" нефтепровода "Дружба" в Львовской области от 31 января и 21 февраля.

Орбан назвал действия Зеленского шантажом и заверил, что Будапешт не сдастся и прорвёт нефтяную блокаду. Контрмеры сохранятся, пока поставки не будут возобновлены, подчеркнул он.

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что вызвал посла Украины Федора Шандора после сообщений о ещё двух венгерских жертвах принудительной мобилизации.

Министр экономики Германии Катерина Райхе в интервью газете Wall Street Journal назвала Украину крупнейшим в мире полигоном для испытаний новых систем вооружения. Газета напомнила, что Райхе посещала Киев с целью налаживания партнерских отношений между "ослабевшими" немецкими авто- и машиностроительными компаниями и украинскими компаниями по производству вооружений.

Европа беспокоится, что операция США против Ирана повлияет на запасы американского оружия и способность Вашингтона продавать вооружение Украине, передаёт агентство Блумберг со ссылкой на источники.

Без согласия родителей

Украинские СМИ в понедельник сообщали о взрывах в Кривом Роге , в Сумах, в Харькове Павлограде и в Одессе . Глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа рассказал, что в Кривом Роге было повреждено предприятие.

Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий эвакуировать детей с территории боевых действий даже в случае отказа родителей, сообщили в украинском парламенте.