ВС России нанесли удар по узлам связи и Starlink ВСУ в Харьковской области
ВС России нанесли удар по узлам связи и Starlink ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 02.03.2026
ВС России нанесли удар по узлам связи и Starlink ВСУ в Харьковской области
Военнослужащие подразделения беспилотных систем российской группировки войск "Север" нанесли удар по узлам связи и спутниковым станциям Starlink ВСУ в... РИА Новости, 02.03.2026
ВС России нанесли удар по узлам связи и Starlink ВСУ в Харьковской области
ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛ., 2 мар - РИА Новости. Военнослужащие подразделения беспилотных систем российской группировки войск "Север" нанесли удар по узлам связи и спутниковым станциям Starlink ВСУ в Харьковской области, сообщил РИА Новости начальник огневого поражения 11-го армейского корпуса с позывным "Карта".
"За прошедшие сутки подразделения беспилотных систем группировки войск "Север" 11-го армейского корпуса уничтожили более 50 целей. Активно наносились удары по узлам связи, спутниковым станциям Starlink и антеннам-усилителям сигнала для управления беспилотниками", - сообщил начальник огневого поражения.
Он уточнил, что в целом за сутки ликвидировано более 30 украинских военнослужащих.
"В результате огневого поражения были уничтожены скопления живой силы противника, артиллерийское орудие, два пункта управления БПЛА, более трех транспортных средств, а также роботизированные наземные комплексы, задействованные в подвозе боеприпасов и провизии", - пояснил собеседник агентства.
Он сообщил, что также в течение минувших суток ударами БПЛА уничтожены несколько пунктов хранения материальных средств на линии боевого соприкосновения и три станции радиоэлектронной борьбы.
"Благодаря круглосуточному боевому дежурству операторов-разведчиков и операторов FPV-дронов ведется постоянное уничтожение живой силы и вооружения противника. Это позволяет обеспечить продвижение штурмовых отрядов в рамках расширения буферной зоны безопасности", - добавил "Карта".