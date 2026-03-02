Рейтинг@Mail.ru
ВС России нанесли удар по узлам связи и Starlink ВСУ в Харьковской области
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
07:05 02.03.2026
ВС России нанесли удар по узлам связи и Starlink ВСУ в Харьковской области
ВС России нанесли удар по узлам связи и Starlink ВСУ в Харьковской области
ВС России нанесли удар по узлам связи и Starlink ВСУ в Харьковской области
Военнослужащие подразделения беспилотных систем российской группировки войск "Север" нанесли удар по узлам связи и спутниковым станциям Starlink ВСУ в... РИА Новости, 02.03.2026
специальная военная операция на украине
безопасность
харьковская область
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
харьковская область
безопасность, харьковская область, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Харьковская область, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
ВС России нанесли удар по узлам связи и Starlink ВСУ в Харьковской области

РИА Новости: бойцы "Севера" ударили по узлам связи ВСУ в Харьковской области

Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации
Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛ., 2 мар - РИА Новости. Военнослужащие подразделения беспилотных систем российской группировки войск "Север" нанесли удар по узлам связи и спутниковым станциям Starlink ВСУ в Харьковской области, сообщил РИА Новости начальник огневого поражения 11-го армейского корпуса с позывным "Карта".
"За прошедшие сутки подразделения беспилотных систем группировки войск "Север" 11-го армейского корпуса уничтожили более 50 целей. Активно наносились удары по узлам связи, спутниковым станциям Starlink и антеннам-усилителям сигнала для управления беспилотниками", - сообщил начальник огневого поражения.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
ВС России уничтожили бронемашину с боевиками ВСУ под покровом тумана
06:15
Он уточнил, что в целом за сутки ликвидировано более 30 украинских военнослужащих.
"В результате огневого поражения были уничтожены скопления живой силы противника, артиллерийское орудие, два пункта управления БПЛА, более трех транспортных средств, а также роботизированные наземные комплексы, задействованные в подвозе боеприпасов и провизии", - пояснил собеседник агентства.
Он сообщил, что также в течение минувших суток ударами БПЛА уничтожены несколько пунктов хранения материальных средств на линии боевого соприкосновения и три станции радиоэлектронной борьбы.
"Благодаря круглосуточному боевому дежурству операторов-разведчиков и операторов FPV-дронов ведется постоянное уничтожение живой силы и вооружения противника. Это позволяет обеспечить продвижение штурмовых отрядов в рамках расширения буферной зоны безопасности", - добавил "Карта".
Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
ВС России уничтожили опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении
05:11
 
