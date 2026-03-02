Рейтинг@Mail.ru
Батальон "Айдар"* отправили на помощь пограничникам в Сумской области
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
06:34 02.03.2026 (обновлено: 07:17 02.03.2026)
Батальон "Айдар"* отправили на помощь пограничникам в Сумской области
Батальон "Айдар"* отправили на помощь пограничникам в Сумской области - РИА Новости, 02.03.2026
Батальон "Айдар"* отправили на помощь пограничникам в Сумской области
Националистический батальон "Айдар"* выдвинулся в сторону позиций 5-го погранотряда Украины в район села Бачевск Сумской области, сообщили РИА Новости в силовых РИА Новости, 02.03.2026
специальная военная операция на украине
сумская область
россия
украина
сумская область
россия
украина
сумская область, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Россия, Украина
Батальон "Айдар"* отправили на помощь пограничникам в Сумской области

РИА Новости: батальон "Айдар" отправили помогать пограничникам в Сумской области

© AP Photo / Pavlo Palamarchuk Украинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© AP Photo / Pavlo Palamarchuk
Украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 2 мар – РИА Новости. Националистический батальон "Айдар"* выдвинулся в сторону позиций 5-го погранотряда Украины в район села Бачевск Сумской области, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
«
"В направлении села Бачевск (Шосткинский район) выдвинулись группы националистов 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар"*, которые должны усилить находящиеся на данном участке фронта подразделения 5-го ПОГО (Погранотряда – Прим. ред.)", — рассказал собеседник агентства.
На Сумском направлении действуют подразделения группировки "Север". За сутки потери противника на этом участке фронта составили свыше 200 военных, боевую бронемашину, 21 автомобиль, пусковую установку HIMARS, три артиллерийских орудия, станцию радиоэлектронной разведки, склад боеприпасов и семь хранилищ материальных средств.
Как подчеркивал президент Владимир Путин, вооруженные силы успешно решают задачу по созданию буферной зоны безопасности вдоль границы с регионом.
* Запрещенная в России террористическая организация
Специальная военная операция на Украине Сумская область Россия Украина
 
 
