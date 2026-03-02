https://ria.ru/20260302/spetsoperatsiya-2077777644.html
Батальон "Айдар"* отправили на помощь пограничникам в Сумской области
Националистический батальон "Айдар"* выдвинулся в сторону позиций 5-го погранотряда Украины в район села Бачевск Сумской области, сообщили РИА Новости в силовых РИА Новости, 02.03.2026
МОСКВА, 2 мар – РИА Новости. Националистический батальон "Айдар"* выдвинулся в сторону позиций 5-го погранотряда Украины в район села Бачевск Сумской области, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
«
"В направлении села Бачевск (Шосткинский район) выдвинулись группы националистов 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар"*, которые должны усилить находящиеся на данном участке фронта подразделения 5-го ПОГО (Погранотряда – Прим. ред.)", — рассказал собеседник агентства.
На Сумском направлении действуют подразделения группировки "Север". За сутки потери противника на этом участке фронта составили свыше 200 военных, боевую бронемашину, 21 автомобиль, пусковую установку HIMARS, три артиллерийских орудия, станцию радиоэлектронной разведки, склад боеприпасов и семь хранилищ материальных средств.
Как подчеркивал президент Владимир Путин
, вооруженные силы успешно решают задачу по созданию буферной зоны безопасности вдоль границы с регионом.
* Запрещенная в России террористическая организация