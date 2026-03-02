https://ria.ru/20260302/spetsoperatsiya-2077775814.html
ВС России уничтожили бронемашину ВСУ под Константиновкой
Операторы беспилотных систем "Южной" группировки войск уничтожили боевую бронированную машину боевиков ВСУ на подступах к Константиновке, сообщили в Минобороны... РИА Новости, 02.03.2026
