ВС России уничтожили бронемашину ВСУ под Константиновкой

ДОНЕЦК, 2 мар — РИА Новости. Операторы беспилотных систем "Южной" группировки войск уничтожили боевую бронированную машину боевиков ВСУ на подступах к Константиновке, сообщили в Минобороны России.

По данным военного ведомства, техника была обнаружена на одной из дорог, ведущих к населённому пункту. Противник оставил боевую бронированную машину, после чего по ней был нанесён удар.