Рейтинг@Mail.ru
Спецборт МЧС доставил в Россию из Египта 84 человека, включая 38 детей - РИА Новости, 02.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:52 02.03.2026
https://ria.ru/20260302/spetsbort-2077778474.html
Спецборт МЧС доставил в Россию из Египта 84 человека, включая 38 детей
Спецборт МЧС доставил в Россию из Египта 84 человека, включая 38 детей - РИА Новости, 02.03.2026
Спецборт МЧС доставил в Россию из Египта 84 человека, включая 38 детей
Спецборт МЧС доставил в Россию из Египта 84 человека, включая 38 детей, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T06:52:00+03:00
2026-03-02T06:52:00+03:00
россия
египет
израиль
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ил-76
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/13/1910447109_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_2281703e818ace7001cfa17feda70a59.jpg
https://ria.ru/20260302/iran-2077765572.html
россия
египет
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/13/1910447109_377:0:1817:1080_1920x0_80_0_0_23aa0eaa82a2425caae1ad9fbcc811bd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, египет, израиль, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ил-76, военная операция сша и израиля против ирана
Россия, Египет, Израиль, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ил-76, Военная операция США и Израиля против Ирана
Спецборт МЧС доставил в Россию из Египта 84 человека, включая 38 детей

МЧС: спецборт доставил в Россию из Египта 84 человека, включая 38 детей

© МЧС РФ | Перейти в медиабанкСпецборт МЧС России
Спецборт МЧС России - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© МЧС РФ
Перейти в медиабанк
Спецборт МЧС России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Спецборт МЧС доставил в Россию из Египта 84 человека, включая 38 детей, сообщает пресс-служба МЧС России.
"Самолет Ил-76 МЧС России доставил из Египта российских граждан. Спецборт приземлился в подмосковном аэропорту "Жуковский" с дипломатическими работниками и членами их семей, служащих на территории Израиля, которые ранее прибыли в Шарм-эль-Шейх через наземные пункты пропуска... Сегодня на территорию Российской Федерации прибыло 84 человека, в том числе 38 детей", - говорится в сообщении.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Флаг Азербайджана в Баку - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Более 30 граждан России эвакуированы из Ирана в Азербайджан
03:13
 
РоссияЕгипетИзраильМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Ил-76Военная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала