Спецборт МЧС доставил в Россию из Египта 84 человека, включая 38 детей
Спецборт МЧС доставил в Россию из Египта 84 человека, включая 38 детей, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 02.03.2026
Россия, Египет, Израиль, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ил-76, Военная операция США и Израиля против Ирана
МЧС: спецборт доставил в Россию из Египта 84 человека, включая 38 детей