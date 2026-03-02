Рейтинг@Mail.ru
Цены на нефть продолжат расти, считает эксперт - РИА Новости, 02.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:43 02.03.2026
https://ria.ru/20260302/sohranenie-2077885956.html
Цены на нефть продолжат расти, считает эксперт
Цены на нефть продолжат расти, считает эксперт - РИА Новости, 02.03.2026
Цены на нефть продолжат расти, считает эксперт
Даже сохранение судоходства через Ормузский залив не остановит роста цен на нефть, заявил РИА Новости аналитик энергетического рынка Гжегож Бохеньский. РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T13:43:00+03:00
2026-03-02T13:43:00+03:00
экономика
ормузский пролив
иран
тегеран (город)
аббас аракчи
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/17/2024755986_0:43:800:493_1920x0_80_0_0_6b53625fc52e97d0eee33858497ec970.jpg
https://ria.ru/20260302/tsena-2077870878.html
https://ria.ru/20260302/neft-2077838346.html
https://ria.ru/20260302/aktsii-2077779828.html
ормузский пролив
иран
тегеран (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/17/2024755986_0:0:800:600_1920x0_80_0_0_c893d250b9f4061b6f0987e76a7e31f2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, ормузский пролив, иран, тегеран (город), аббас аракчи
Экономика, Ормузский пролив, Иран, Тегеран (город), Аббас Аракчи
Цены на нефть продолжат расти, считает эксперт

Бохеньский: судоходство через Ормузский залив не остановит роста цен на нефть

© NASAВид на Ормузский пролив из космоса
Вид на Ормузский пролив из космоса - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© NASA
Вид на Ормузский пролив из космоса. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАРШАВА, 2 мар – РИА Новости. Даже сохранение судоходства через Ормузский залив не остановит роста цен на нефть, заявил РИА Новости аналитик энергетического рынка Гжегож Бохеньский.
"Даже если судоходство через Ормуз сохранится, никаким образом невозможно сохранить на прежнем уровне безопасность судов и соответственно грузов, следующих через этот пролив", - заявил он, пояснив, что один из основных факторов, влияющих на конечную цену нефти, следующую через Ормузский пролив, это стоимость страховки судов и грузов.
Нефтяная качалка - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Аналитик рассказал о возможном изменении стоимости нефти Brent
Вчера, 13:03
"Крупные линии, такие как Maersk, Hapag-Lloyd полностью приостановили проходы через Ормуз, судам передают распоряжения "не проходить пролив". Уже есть пострадавшие танкеры. Поэтому страховка у большинства страховщиков сейчас недоступна. Конечно, мало кто решится на риск продолжать движение без страховки", - сказал собеседник агентства.
"В ближайшее время страховщики пересмотрят условия страхования. Вы же понимаете, что страховка с военными рисками будет дороже в несколько раз. Это огромные суммы, которые, естественно, будут включены в итоговую цену нефти", - продолжил он.
По данным Бохеньского, в настоящее время движение через пролив резко упало.
"Данные показывают, что очень мало судов находятся внутри пролива и многие развернулись. В обычное время через Ормуз проходило более ста грузовых судов в сутки. Сейчас транзитов единицы. Большинство коммерческих операторов и страховщиков просто ушли из маршрута, оставив лишь ограниченные рейсы (иранские или китайские суда). А сотни танкеров стоят на якоре у входа в пролив", - сказал он.
Последствия по НПЗ компании Saudi Aramco в районе Рас-Таннура, Саудовская Аравия - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Нефть выросла на 10 процентов после удара по НПЗ в Саудовской Аравии
Вчера, 11:40
"В итоге некоторые суда всё ещё проходят через пролив, но глобальный коммерческий поток почти остановлен", - заключил собеседник агентства.
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи ранее в воскресенье сообщал, что Тегеран пока не намерен перекрывать Ормузский пролив. Этот пролив соединяет Персидский залив с Оманским заливом и Аравийским морем. Это важный маршрут поставок нефти и сжиженного природного газа (СПГ).
Однако из-за конфликта движение судов через пролив уже фактически остановилось. В частности, крупнейший в мире контейнерный перевозчик Maersk уже объявил о прекращении всех рейсов через Ормузский пролив на неопределенный срок.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Здание Московской биржи - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Российский рынок акций растет при дорожающей нефти
Вчера, 07:12
 
ЭкономикаОрмузский проливИранТегеран (город)Аббас Аракчи
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала