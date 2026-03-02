Цены на нефть продолжат расти, считает эксперт

ВАРШАВА, 2 мар – РИА Новости. Даже сохранение судоходства через Ормузский залив не остановит роста цен на нефть, заявил РИА Новости аналитик энергетического рынка Гжегож Бохеньский.

"Даже если судоходство через Ормуз сохранится, никаким образом невозможно сохранить на прежнем уровне безопасность судов и соответственно грузов, следующих через этот пролив", - заявил он, пояснив, что один из основных факторов, влияющих на конечную цену нефти, следующую через Ормузский пролив, это стоимость страховки судов и грузов.

"Крупные линии, такие как Maersk, Hapag-Lloyd полностью приостановили проходы через Ормуз, судам передают распоряжения "не проходить пролив". Уже есть пострадавшие танкеры. Поэтому страховка у большинства страховщиков сейчас недоступна. Конечно, мало кто решится на риск продолжать движение без страховки", - сказал собеседник агентства.

"В ближайшее время страховщики пересмотрят условия страхования. Вы же понимаете, что страховка с военными рисками будет дороже в несколько раз. Это огромные суммы, которые, естественно, будут включены в итоговую цену нефти", - продолжил он.

По данным Бохеньского, в настоящее время движение через пролив резко упало.

"Данные показывают, что очень мало судов находятся внутри пролива и многие развернулись. В обычное время через Ормуз проходило более ста грузовых судов в сутки. Сейчас транзитов единицы. Большинство коммерческих операторов и страховщиков просто ушли из маршрута, оставив лишь ограниченные рейсы (иранские или китайские суда). А сотни танкеров стоят на якоре у входа в пролив", - сказал он.

"В итоге некоторые суда всё ещё проходят через пролив, но глобальный коммерческий поток почти остановлен", - заключил собеседник агентства.

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи ранее в воскресенье сообщал, что Тегеран пока не намерен перекрывать Ормузский пролив. Этот пролив соединяет Персидский залив с Оманским заливом и Аравийским морем. Это важный маршрут поставок нефти и сжиженного природного газа (СПГ).

Однако из-за конфликта движение судов через пролив уже фактически остановилось. В частности, крупнейший в мире контейнерный перевозчик Maersk уже объявил о прекращении всех рейсов через Ормузский пролив на неопределенный срок.