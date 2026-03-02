Собчак вспомнила о романе с Джабраиловым

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Журналист и телеведущая Ксения Собчак вспомнила о романе с бизнесменом Умаром Джабраиловым и призналась, что запомнит его как человека сложного, мечущегося, но очень талантливого и доброго.

"Не знаю, сдержал он его или нет, но желаю, чтобы он покоился с миром. Он был человеком сложным, мечущимся, но, безусловно, очень талантливым и добрым. Ну а я все чаще думаю о том, что вот и пришел возраст, когда уходят уже люди твоего поколения – знакомые, друзья и бывшие", - заключила Собчак.