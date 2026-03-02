Рейтинг@Mail.ru
13:01 02.03.2026
Собчак вспомнила о романе с Джабраиловым
2026-03-02T13:01:00+03:00
москва, ксения собчак, умар джабраилов, chanel, происшествия
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Журналист и телеведущая Ксения Собчак вспомнила о романе с бизнесменом Умаром Джабраиловым и призналась, что запомнит его как человека сложного, мечущегося, но очень талантливого и доброго.
Ранее в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что Джабраилов найден с огнестрельным ранением головы в квартире в центре Москвы, его доставили в больницу, где он скончался. По информации правоохранительных органов, возле бизнесмена был обнаружен пистолет Luger Parabellum.
В правоохранительных органах сообщили детали смерти Джабраилова
Вчера, 11:50
По словам Собчак, в прошлом Джабраилов являл для нее всю московскую жизнь.
"Красавец, человек, который наизусть цитировал мне стихи то Хайяма, то Бродского. Прекрасно образованный, галантный - в общем, мужчина московской мечты", - добавила она.
Телеведущая также рассказала, что у Джабраилова были проблемы с употреблением наркотиков. В тот момент он обратился к ней за помощью - дать интервью, высказаться, и дать самому себе публичное обещание.
"Не знаю, сдержал он его или нет, но желаю, чтобы он покоился с миром. Он был человеком сложным, мечущимся, но, безусловно, очень талантливым и добрым. Ну а я все чаще думаю о том, что вот и пришел возраст, когда уходят уже люди твоего поколения – знакомые, друзья и бывшие", - заключила Собчак.
Джабраилов, предварительно, не оставил предсмертной записки
Вчера, 11:58
 
