Собчак вспомнила о романе с Джабраиловым

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Журналист и телеведущая Ксения Собчак вспомнила о романе с бизнесменом Умаром Джабраиловым и призналась, что запомнит его как человека сложного, мечущегося, но очень талантливого и доброго.
Ранее в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что Джабраилов найден с огнестрельным ранением головы в квартире в центре Москвы
, его доставили в больницу, где он скончался. По информации правоохранительных органов, возле бизнесмена был обнаружен пистолет Luger Parabellum.
"Это было фантастическое время, фантастическая влюбленность. Первый частный самолет, знакомства со знаменитостями мирового уровня, Дольче вита… Во времена, когда все ходили в Chanel
, он первый привел меня в бутики Margiela и Helmut Lang", - написала она в своем Telegram-канале
.
По словам Собчак
, в прошлом Джабраилов являл для нее всю московскую жизнь.
"Красавец, человек, который наизусть цитировал мне стихи то Хайяма, то Бродского. Прекрасно образованный, галантный - в общем, мужчина московской мечты", - добавила она.
Телеведущая также рассказала, что у Джабраилова
были проблемы с употреблением наркотиков. В тот момент он обратился к ней за помощью - дать интервью, высказаться, и дать самому себе публичное обещание.
"Не знаю, сдержал он его или нет, но желаю, чтобы он покоился с миром. Он был человеком сложным, мечущимся, но, безусловно, очень талантливым и добрым. Ну а я все чаще думаю о том, что вот и пришел возраст, когда уходят уже люди твоего поколения – знакомые, друзья и бывшие", - заключила Собчак.