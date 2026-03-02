Рейтинг@Mail.ru
Поисковик назвал спасение похищенной в Смоленске девочки чудом - РИА Новости, 02.03.2026
21:09 02.03.2026
Поисковик назвал спасение похищенной в Смоленске девочки чудом
Руководитель поисково-спасательного отряда "Сальвар" Юрий Василевич назвал чудом то, что похищенную в Смоленске девятилетнюю девочку нашли живой. РИА Новости, 02.03.2026
Новости
происшествия, россия
Происшествия, Россия
© МВД РоссииНайденная после похищения в Смоленске девочка
Найденная после похищения в Смоленске девочка - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© МВД России
Найденная после похищения в Смоленске девочка. Архивное фото
СМОЛЕНСК, 2 мар - РИА Новости. Руководитель поисково-спасательного отряда "Сальвар" Юрий Василевич назвал чудом то, что похищенную в Смоленске девятилетнюю девочку нашли живой.
Как рассказал собеседник, очень часто похищенных детей находят погибшими, потому что они становятся чьими-то жертвами.
"Но на самом деле, это большое чудо, что ребенок найден живым", - рассказал он РИА Новости.
Девятилетняя девочка пошла выгуливать той-терьера около 8.00 мск 24 февраля и не вернулась, собака пришла домой одна. Были развернуты масштабные поиски. Вечером 26 февраля СК РФ сообщил, что установлен и задержан предполагаемый похититель, девочка жива. В МВД заявили, что ребенок был найден в квартире одного из домов города, там же был мужчина 1983 года рождения. Позже задержали и его сожительницу. Оба обвиняются в похищении несовершеннолетней и отправлены под арест на два месяца.
ПроисшествияРоссия
 
 
