https://ria.ru/20260302/smolensk-2078024444.html
Поисковик назвал спасение похищенной в Смоленске девочки чудом
Поисковик назвал спасение похищенной в Смоленске девочки чудом - РИА Новости, 02.03.2026
Поисковик назвал спасение похищенной в Смоленске девочки чудом
Руководитель поисково-спасательного отряда "Сальвар" Юрий Василевич назвал чудом то, что похищенную в Смоленске девятилетнюю девочку нашли живой. РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T21:09:00+03:00
2026-03-02T21:09:00+03:00
2026-03-02T21:09:00+03:00
происшествия
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1b/2077068422_5:0:1905:1069_1920x0_80_0_0_d7bf35810824c00e1c770ba7b2f53971.jpg
https://ria.ru/20260302/smolensk-2078017166.html
https://ria.ru/20260302/smolensk-2077791779.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1b/2077068422_242:0:1667:1069_1920x0_80_0_0_68e7e8d5981271fd080ee43052556daf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия
Поисковик назвал спасение похищенной в Смоленске девочки чудом
Поисковик назвал чудом, что похищенную в Смоленске девочку нашли живой
СМОЛЕНСК, 2 мар - РИА Новости. Руководитель поисково-спасательного отряда "Сальвар" Юрий Василевич назвал чудом то, что похищенную в Смоленске девятилетнюю девочку нашли живой.
Как рассказал собеседник, очень часто похищенных детей находят погибшими, потому что они становятся чьими-то жертвами.
"Но на самом деле, это большое чудо, что ребенок найден живым", - рассказал он РИА Новости.
Девятилетняя девочка пошла выгуливать той-терьера около 8.00 мск 24 февраля и не вернулась, собака пришла домой одна. Были развернуты масштабные поиски. Вечером 26 февраля СК РФ
сообщил, что установлен и задержан предполагаемый похититель, девочка жива. В МВД заявили, что ребенок был найден в квартире одного из домов города, там же был мужчина 1983 года рождения. Позже задержали и его сожительницу. Оба обвиняются в похищении несовершеннолетней и отправлены под арест на два месяца.