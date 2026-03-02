Поисковик назвал спасение похищенной в Смоленске девочки чудом

Найденная после похищения в Смоленске девочка. Архивное фото

СМОЛЕНСК, 2 мар - РИА Новости. Руководитель поисково-спасательного отряда "Сальвар" Юрий Василевич назвал чудом то, что похищенную в Смоленске девятилетнюю девочку нашли живой.

Как рассказал собеседник, очень часто похищенных детей находят погибшими, потому что они становятся чьими-то жертвами.

"Но на самом деле, это большое чудо, что ребенок найден живым", - рассказал он РИА Новости.