В Смоленске более двух тысяч человек искали похищенную девочку
В Смоленске более двух тысяч человек искали похищенную девочку
Более двух тысяч человек принимали участие в поисках похищенной девятилетней девочки в Смоленске, сообщил РИА Новости руководитель поисково-спасательного отряда РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T20:27:00+03:00
2026-03-02T20:27:00+03:00
2026-03-02T20:30:00+03:00
происшествия
смоленск
россия
следственный комитет россии (ск рф)
смоленск
россия
