В Смоленске более двух тысяч человек искали похищенную девочку

СМОЛЕНСК, 2 мар - РИА Новости. Более двух тысяч человек принимали участие в поисках похищенной девятилетней девочки в Смоленске, сообщил РИА Новости руководитель поисково-спасательного отряда "Сальвар" Юрий Василевич.

"Там более двух тысяч человек поучаствовали в этом поиске за три дня", - сказал Василевич.

Он подчеркнул, что на поиски детей всегда откликается большое количество людей, и этот случай стал не исключением.