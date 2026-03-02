Появились подробности о подозреваемом в похищении девочки в Смоленске

Мужчина учился в одной школе с подозреваемым, а его знакомый - в одном классе.

"У нас еще парень работал, он мне звонил на днях, он с ним (похитителем - ред.) вместе в одном классе учился. Ну, он же по школе, он такой, ну, тихоня был, говорит (парень с работы - ред.)", - рассказал собеседник.