Появились подробности о подозреваемом в похищении девочки в Смоленске
Подозреваемый в похищении 9-летней девочки в Смоленске в школьные годы был тихоней, рассказал РИА Новости друг семьи девочки. РИА Новости, 02.03.2026
Появились подробности о подозреваемом в похищении девочки в Смоленске
Подозреваемый в похищении 9-летней девочки в Смоленске был тихоней
СМОЛЕНСК, 2 мар – РИА Новости. Подозреваемый в похищении 9-летней девочки в Смоленске в школьные годы был тихоней, рассказал РИА Новости друг семьи девочки.
Мужчина учился в одной школе с подозреваемым, а его знакомый - в одном классе.
"У нас еще парень работал, он мне звонил на днях, он с ним (похитителем - ред.) вместе в одном классе учился. Ну, он же по школе, он такой, ну, тихоня был, говорит (парень с работы - ред.)", - рассказал собеседник.
Девятилетняя девочка пошла выгуливать той-терьера около 8.00 мск 24 февраля и не вернулась, собака пришла домой одна. Были развернуты масштабные поиски.
Вечером 26 февраля СК РФ
сообщил, что установлен и задержан предполагаемый похититель, девочка жива. Ребенок был найден в квартире одного из домов города, там же был мужчина 1983 года рождения, заявили в МВД. Позже задержали и его сожительницу. Оба обвиняются в похищении несовершеннолетней и отправлены под арест на два месяца.