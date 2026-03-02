Рейтинг@Mail.ru
Поисковик рассказал, как нашли похищенную девочку в Смоленске
04:55 02.03.2026
Поисковик рассказал, как нашли похищенную девочку в Смоленске
Поисковик рассказал, как нашли похищенную девочку в Смоленске - РИА Новости, 02.03.2026
Поисковик рассказал, как нашли похищенную девочку в Смоленске
Подозрительный человек возле машины на камерах видеонаблюдения привлек внимание на второй день поисков пропавшей в Смоленске девочки, с этого момента все усилия РИА Новости, 02.03.2026
Поисковик рассказал, как нашли похищенную девочку в Смоленске

СМОЛЕНСК, 2 мар - РИА Новости. Подозрительный человек возле машины на камерах видеонаблюдения привлек внимание на второй день поисков пропавшей в Смоленске девочки, с этого момента все усилия были брошены на поиск этого автомобиля, рассказал РИА Новости руководитель поисково-спасательного отряда "Сальвар" Юрий Василевич.
Девятилетняя девочка пошла выгуливать тойтерьера около 8.00 мск 24 февраля и не вернулась, собака пришла домой одна. Были развернуты масштабные поиски. Вечером 26 февраля СК РФ сообщил, что установлен и задержан предполагаемый похититель, девочка жива. Ребенок был найден в квартире одного из домов города, там же был мужчина 1983 года рождения, заявили в МВД. Позже задержали и его сожительницу. Оба обвиняются в похищении несовершеннолетней и отправлены под арест на два месяца.
"На второй день (поисков) версия о похищении рассматривалась уже как основная. Потому что мы обнаружили на камерах видеонаблюдения подозрительную активность человека возле машины. Так как было плохое изображение, соответственно, было трудно понять, что происходит. Но потом, детально рассматривая много раз эту камеру, вместе с полицией пришли к выводу, что, возможно, это человек, который похитил девочку. И с этого момента начали искать автомобиль, на котором он приехал", - рассказал собеседник агентства.
По его словам, поисковики в пешем порядке обследовали районы и искали этот автомобиль, а правоохранители изучали камеры наблюдения. "Мы запрашивали у населения видео с автомобильных регистраторов", - отметил Василевич.
"Это полностью заслуга полиции и Следственного комитета. При проведении оперативно-розыскных мероприятий, при помощи различных экспертиз было установлено именно место, где может находиться девочка и похититель", - подчеркнул собеседник.
