Поисковик рассказал, как нашли похищенную девочку в Смоленске

СМОЛЕНСК, 2 мар - РИА Новости. Подозрительный человек возле машины на камерах видеонаблюдения привлек внимание на второй день поисков пропавшей в Смоленске девочки, с этого момента все усилия были брошены на поиск этого автомобиля, рассказал РИА Новости руководитель поисково-спасательного отряда "Сальвар" Юрий Василевич.

"На второй день (поисков) версия о похищении рассматривалась уже как основная. Потому что мы обнаружили на камерах видеонаблюдения подозрительную активность человека возле машины. Так как было плохое изображение, соответственно, было трудно понять, что происходит. Но потом, детально рассматривая много раз эту камеру, вместе с полицией пришли к выводу, что, возможно, это человек, который похитил девочку. И с этого момента начали искать автомобиль, на котором он приехал", - рассказал собеседник агентства.