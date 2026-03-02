СМИ: главы МИД ЕС разошлись во мнениях по ситуации на Ближнем Востоке

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Главы МИД ЕС в ходе конференц-звонка, предшествовавшего публикации совместного заявления о ситуации на Ближнем Востоке, разделились во мнениях относительно темы о международном праве, пишет издание Politico со ссылкой на четырех дипломатов.

Ранее Евросоюз опубликовал заявление, в котором ЕС на фоне эскалации ситуации на Ближнем Востоке призывает стороны конфликта к максимальной сдержанности, защите гражданского населения и соблюдению международного права.

"Главным камнем преткновения во время телефонного разговора министров иностранных дел стал вопрос о том, можно ли рассматривать часть заявления, посвященную "международному праву", как критику (президента США Дональда - ред.) Трампа и израильского правительства", - говорится в материале издания.

США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве. В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур.