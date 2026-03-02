https://ria.ru/20260302/smi-2077802687.html
СМИ: главы МИД ЕС разошлись во мнениях по ситуации на Ближнем Востоке
СМИ: главы МИД ЕС разошлись во мнениях по ситуации на Ближнем Востоке - РИА Новости, 02.03.2026
СМИ: главы МИД ЕС разошлись во мнениях по ситуации на Ближнем Востоке
Главы МИД ЕС в ходе конференц-звонка, предшествовавшего публикации совместного заявления о ситуации на Ближнем Востоке, разделились во мнениях относительно темы РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T10:14:00+03:00
2026-03-02T10:14:00+03:00
2026-03-02T10:14:00+03:00
в мире
сша
иран
ближний восток
али хаменеи
владимир путин
евросоюз
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812876432_0:0:3212:1807_1920x0_80_0_0_a1d85a35618d32b343a3d3388dfb040b.jpg
https://ria.ru/20260302/iran-2077670734.html
https://ria.ru/20260302/iran-2077788404.html
сша
иран
ближний восток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812876432_247:0:2978:2048_1920x0_80_0_0_f149312b6f51bfca5fd4e596b00898a0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, иран, ближний восток, али хаменеи, владимир путин, евросоюз, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Иран, Ближний Восток, Али Хаменеи, Владимир Путин, Евросоюз, Военная операция США и Израиля против Ирана
СМИ: главы МИД ЕС разошлись во мнениях по ситуации на Ближнем Востоке
Politico: главы МИД ЕС разошлись во мнениях по теме международного права
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Главы МИД ЕС в ходе конференц-звонка, предшествовавшего публикации совместного заявления о ситуации на Ближнем Востоке, разделились во мнениях относительно темы о международном праве, пишет издание Politico со ссылкой на четырех дипломатов.
Ранее Евросоюз опубликовал заявление, в котором ЕС на фоне эскалации ситуации на Ближнем Востоке призывает стороны конфликта к максимальной сдержанности, защите гражданского населения и соблюдению международного права.
"Главным камнем преткновения во время телефонного разговора министров иностранных дел стал вопрос о том, можно ли рассматривать часть заявления, посвященную "международному праву", как критику (президента США Дональда - ред.) Трампа и израильского правительства", - говорится в материале издания.
США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве. В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур.
Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.