СМИ: в США скептически оценивают возможность смены власти в Иране
СМИ: в США скептически оценивают возможность смены власти в Иране - РИА Новости, 02.03.2026
СМИ: в США скептически оценивают возможность смены власти в Иране
Высокопоставленные чиновники США скептически оценивают вероятность того, что операция против Ирана приведет к смене власти в Исламской Республике, сообщает... РИА Новости, 02.03.2026
СМИ: в США скептически оценивают возможность смены власти в Иране
Reuters: в США скептически оценивают возможность смены власти в Иране