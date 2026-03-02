Рейтинг@Mail.ru
06:11 02.03.2026
СМИ: в США скептически оценивают возможность смены власти в Иране
СМИ: в США скептически оценивают возможность смены власти в Иране
Высокопоставленные чиновники США скептически оценивают вероятность того, что операция против Ирана приведет к смене власти в Исламской Республике, сообщает... РИА Новости, 02.03.2026
сша, в мире, иран, вашингтон (штат), дональд трамп, военная операция сша и израиля против ирана
США, В мире, Иран, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Военная операция США и Израиля против Ирана
СМИ: в США скептически оценивают возможность смены власти в Иране

Reuters: в США скептически оценивают возможность смены власти в Иране

© AP Photo / Julio CortezФлаги США в Вашингтоне
Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© AP Photo / Julio Cortez
Флаги США в Вашингтоне. Архивное фото
НЬЮ-ЙОРК, 2 мар – РИА Новости. Высокопоставленные чиновники США скептически оценивают вероятность того, что операция против Ирана приведет к смене власти в Исламской Республике, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники.
Президент США Дональд Трамп ранее призвал иранцев взять власть в свои руки после завершения военной операции США.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Трамп назвал идеальный сценарий по смене власти в Иране
04:39
"Три американских чиновника, знакомые с данными разведки США, сообщили, что существует серьёзный скептицизм относительно того, сможет ли потрепанная иранская оппозиция свергнуть систему... существующую с 1979 года", – пишет Рейтер.
При этом чиновники не исключили возможность "падения" власти в ИРИ, но отметили, что такой исход далёк от вероятного в ближайшей перспективе.
"Но в последние недели высокопоставленные американские чиновники стали всё более пессимистичным, что какой-либо оппозиционный деятель, поддерживаемый Вашингтоном, сможет реально контролировать страну", – отмечает СМИ.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Трамп заявил о трех кандидатах на роль правителя Ирана
04:22
 
СШАВ миреИранВашингтон (штат)Дональд ТрампВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
