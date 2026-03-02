https://ria.ru/20260302/sk-2078038761.html
В ДНР трехлетний ребенок с матерью погибли из-за пожара
В ДНР трехлетний ребенок с матерью погибли из-за пожара - РИА Новости, 02.03.2026
В ДНР трехлетний ребенок с матерью погибли из-за пожара
Трехлетняя девочка вместе с мамой погибли в результат пожара в Макеевке в ДНР, сообщает следственное управление СК РФ по региону. РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T22:36:00+03:00
2026-03-02T22:36:00+03:00
2026-03-02T22:36:00+03:00
происшествия
россия
макеевка
донецкая народная республика
следственный комитет россии (ск рф)
россия
макеевка
донецкая народная республика
происшествия, россия, макеевка, донецкая народная республика, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Макеевка, Донецкая Народная Республика, Следственный комитет России (СК РФ)
В ДНР трехлетний ребенок с матерью погибли из-за пожара
СК: в ДНР трехлетний ребенок с матерью погибли из-за пожара в Макеевке