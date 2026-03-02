Рейтинг@Mail.ru
В ДНР трехлетний ребенок с матерью погибли из-за пожара
22:36 02.03.2026
В ДНР трехлетний ребенок с матерью погибли из-за пожара
В ДНР трехлетний ребенок с матерью погибли из-за пожара - РИА Новости, 02.03.2026
В ДНР трехлетний ребенок с матерью погибли из-за пожара
Трехлетняя девочка вместе с мамой погибли в результат пожара в Макеевке в ДНР, сообщает следственное управление СК РФ по региону. РИА Новости, 02.03.2026
СК: в ДНР трехлетний ребенок с матерью погибли из-за пожара в Макеевке

ДОНЕЦК, 2 мар – РИА Новости. Трехлетняя девочка вместе с мамой погибли в результат пожара в Макеевке в ДНР, сообщает следственное управление СК РФ по региону.
"Следствием установлено, что 2 марта 2026 года в домовладении произошло возгорание. В ходе тушения пожара были обнаружены тела 23-летней женщины и ее трехлетней дочери", - написало ведомство в своем Telegram-канале.
Управление добавило, что сотрудники СК провели осмотр места происшествия, в ходе которого изъяты предметы и объекты, имеющие значение для расследования уголовного дела, назначен комплекс необходимых судебных экспертиз, в том числе судебно-медицинская с целью установления точной причины смерти женщины и ребенка.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам), по факту гибели женщины и ее малолетней дочери в результате пожара в частном доме", - говорится в сообщении ведомства.
