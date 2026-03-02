https://ria.ru/20260302/sk-2078034689.html
Житель Ростовской области признался, что убил и забетонировал знакомую
Житель Ростовской области признался, что убил и забетонировал знакомую
Житель Ростовской области признался, что убил и забетонировал знакомую
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 мар - РИА Новости. Житель Гуково Ростовской области обвиняется в том, что убил и забетонировал знакомую женщину, он сознался, сообщает СУСК России по региону.
По данным следствия, в ночь на 13 февраля текущего года фигурант у себя дома, будучи пьян, поссорился с 45-летней знакомой и ударил ее неустановленным предметом по голове. Женщина скончалась.
"С целью сокрытия следов преступления фигурант спустил тело погибшей в подвал жилища, где забетонировал его", - говорится в сообщении
.
Во время розыска женщины дома у фигуранта правоохранители нашли следы преступления, "в связи с чем обвиняемый признался в совершении убийства и указал место сокрытия тела погибшей".
Злоумышленник задержан. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело возбуждено по статье "Убийство".