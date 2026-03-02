Рейтинг@Mail.ru
Житель Ростовской области признался, что убил и забетонировал знакомую
22:03 02.03.2026
Житель Ростовской области признался, что убил и забетонировал знакомую
Житель Гуково Ростовской области обвиняется в том, что убил и забетонировал знакомую женщину, он сознался, сообщает СУСК России по региону.
происшествия
ростовская область
гуково
россия
ростовская область
гуково
россия
происшествия, ростовская область, гуково, россия
Происшествия, Ростовская область, Гуково, Россия
Житель Ростовской области признался, что убил и забетонировал знакомую

СК: житель Ростовской области признался, что убил и забетонировал знакомую

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкСотрудники следственного комитета
Сотрудники следственного комитета - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Сотрудники следственного комитета. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 мар - РИА Новости. Житель Гуково Ростовской области обвиняется в том, что убил и забетонировал знакомую женщину, он сознался, сообщает СУСК России по региону.
По данным следствия, в ночь на 13 февраля текущего года фигурант у себя дома, будучи пьян, поссорился с 45-летней знакомой и ударил ее неустановленным предметом по голове. Женщина скончалась.
"С целью сокрытия следов преступления фигурант спустил тело погибшей в подвал жилища, где забетонировал его", - говорится в сообщении.
Во время розыска женщины дома у фигуранта правоохранители нашли следы преступления, "в связи с чем обвиняемый признался в совершении убийства и указал место сокрытия тела погибшей".
Злоумышленник задержан. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело возбуждено по статье "Убийство".
ПроисшествияРостовская областьГуковоРоссия
 
 
