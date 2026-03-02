СК возбудил дело после избиения ребенка-инвалида женщиной под Уфой

УФА, 2 мар – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после того, как в соцсетях распространилось видео избиения ребенка-инвалида женщиной под Уфой, сообщило СУСК РФ по Башкирии.

В соцсетях распространилось видео инцидента. На кадрах видно, как у подъезда дома женщина толкает в сугроб мальчика, которому на вид 8-10 лет. Затем она несколько раз руками бьет его.