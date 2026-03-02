СК возбудил дело после избиения ребенка-инвалида женщиной под Уфой

УФА, 2 мар – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после того, как в соцсетях распространилось видео избиения ребенка-инвалида женщиной под Уфой, сообщило СУСК РФ по Башкирии.
"В ходе мониторинга социальных медиа выявлена видеозапись, на которой зафиксированы факты применения насилия женщиной в отношении несовершеннолетнего ребенка на улице в селе Михайловка. В публикации отмечается систематический характер подобных противоправных действий. Предварительно установлено, что ребенок имеет ограничения по здоровью и находится у женщины под опекой", - говорится в сообщении.
В соцсетях распространилось видео инцидента. На кадрах видно, как у подъезда дома женщина толкает в сугроб мальчика, которому на вид 8-10 лет. Затем она несколько раз руками бьет его.
"По данному факту Уфимским межрайонным следственным отделом СУСК России по Республике Башкортостан возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего)", - говорится в сообщении СУСК.