Рейтинг@Mail.ru
СК возбудил дело после избиения ребенка-инвалида женщиной под Уфой - РИА Новости, 02.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:58 02.03.2026
https://ria.ru/20260302/sk-2077912027.html
СК возбудил дело после избиения ребенка-инвалида женщиной под Уфой
СК возбудил дело после избиения ребенка-инвалида женщиной под Уфой - РИА Новости, 02.03.2026
СК возбудил дело после избиения ребенка-инвалида женщиной под Уфой
Следователи возбудили уголовное дело после того, как в соцсетях распространилось видео избиения ребенка-инвалида женщиной под Уфой, сообщило СУСК РФ по... РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T14:58:00+03:00
2026-03-02T14:58:00+03:00
происшествия
россия
уфа
республика башкортостан
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/14/2006246976_54:106:3214:1883_1920x0_80_0_0_85ca78791409a3423322742dd7a74d6a.jpg
https://ria.ru/20260302/sk-2077809150.html
https://ria.ru/20260302/krokus-2077869625.html
россия
уфа
республика башкортостан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/14/2006246976_269:0:3000:2048_1920x0_80_0_0_3ec24b20c9c5d05638c25f7955b701f7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, уфа, республика башкортостан, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Уфа, Республика Башкортостан, Следственный комитет России (СК РФ)
СК возбудил дело после избиения ребенка-инвалида женщиной под Уфой

СК возбудил дело после видео с избиением ребенка-инвалида женщиной под Уфой

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкСотрудники следственного комитета
Сотрудники следственного комитета - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Сотрудники следственного комитета. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
УФА, 2 мар – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после того, как в соцсетях распространилось видео избиения ребенка-инвалида женщиной под Уфой, сообщило СУСК РФ по Башкирии.
"В ходе мониторинга социальных медиа выявлена видеозапись, на которой зафиксированы факты применения насилия женщиной в отношении несовершеннолетнего ребенка на улице в селе Михайловка. В публикации отмечается систематический характер подобных противоправных действий. Предварительно установлено, что ребенок имеет ограничения по здоровью и находится у женщины под опекой", - говорится в сообщении.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
СК назвал причины схода вагонов с зерном в Пермском крае
Вчера, 10:30
В соцсетях распространилось видео инцидента. На кадрах видно, как у подъезда дома женщина толкает в сугроб мальчика, которому на вид 8-10 лет. Затем она несколько раз руками бьет его.
"По данному факту Уфимским межрайонным следственным отделом СУСК России по Республике Башкортостан возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего)", - говорится в сообщении СУСК.
Продление ареста обвиняемым по делу о нападении на Крокус сити холл - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Суд назвал дату оглашения приговора фигурантам дела о теракте в "Крокусе"
Вчера, 12:59
 
ПроисшествияРоссияУфаРеспублика БашкортостанСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала