СК назвал причины схода вагонов с зерном в Пермском крае - РИА Новости, 02.03.2026
10:30 02.03.2026
СК назвал причины схода вагонов с зерном в Пермском крае
СК назвал причины схода вагонов с зерном в Пермском крае - РИА Новости, 02.03.2026
СК назвал причины схода вагонов с зерном в Пермском крае
В качестве причин схода вагонов с зерном в Пермском крае следствием рассматриваются версии о ненадлежащем техническом состоянии железнодорожного полотна или... РИА Новости, 02.03.2026
происшествия
пермский край
россия
пермский край
россия
происшествия, пермский край, россия
Происшествия, Пермский край, Россия
СК назвал причины схода вагонов с зерном в Пермском крае

СК: вагоны с зерном могли сойти в Прикамье из-за плохого состояния ж/д полотна

УФА, 2 мар - РИА Новости. В качестве причин схода вагонов с зерном в Пермском крае следствием рассматриваются версии о ненадлежащем техническом состоянии железнодорожного полотна или ходовой части железнодорожного состава, сообщает центральное межрегиональное СУСК на транспорте РФ.
По данным ведомства, в ночь на понедельник на перегоне Ферма-Бахаревка Свердловской железной дороги восемь хвостовых вагонов грузового состава, который перевозил зерно, сошли с рельсов. Один из сошедших вагонов врезался в локомотив электропоезда. Никто не пострадал.
"В качестве причин схода следствием рассматриваются версии о ненадлежащем техническом состоянии железнодорожного полотна или ходовой части железнодорожного состава", - сообщает следствие.
Из-за случившегося задержаны более 40 грузовых и три пассажирских поезда, добавили в ведомстве.
Железнодорожные пути - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
В Пермском крае сошли с путей локомотив и десять вагонов
ПроисшествияПермский крайРоссия
 
 
