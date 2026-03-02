https://ria.ru/20260302/sk-2077809150.html
СК назвал причины схода вагонов с зерном в Пермском крае
УФА, 2 мар - РИА Новости. В качестве причин схода вагонов с зерном в Пермском крае следствием рассматриваются версии о ненадлежащем техническом состоянии железнодорожного полотна или ходовой части железнодорожного состава, сообщает центральное межрегиональное СУСК на транспорте РФ.
По данным ведомства, в ночь на понедельник на перегоне Ферма-Бахаревка Свердловской железной дороги восемь хвостовых вагонов грузового состава, который перевозил зерно, сошли с рельсов. Один из сошедших вагонов врезался в локомотив электропоезда. Никто не пострадал.
"В качестве причин схода следствием рассматриваются версии о ненадлежащем техническом состоянии железнодорожного полотна или ходовой части железнодорожного состава", - сообщает следствие.
Из-за случившегося задержаны более 40 грузовых и три пассажирских поезда, добавили в ведомстве.