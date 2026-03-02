СК назвал причины схода вагонов с зерном в Пермском крае

УФА, 2 мар - РИА Новости. В качестве причин схода вагонов с зерном в Пермском крае следствием рассматриваются версии о ненадлежащем техническом состоянии железнодорожного полотна или ходовой части железнодорожного состава, сообщает центральное межрегиональное СУСК на транспорте РФ.

По данным ведомства, в ночь на понедельник на перегоне Ферма-Бахаревка Свердловской железной дороги восемь хвостовых вагонов грузового состава, который перевозил зерно, сошли с рельсов. Один из сошедших вагонов врезался в локомотив электропоезда. Никто не пострадал.

"В качестве причин схода следствием рассматриваются версии о ненадлежащем техническом состоянии железнодорожного полотна или ходовой части железнодорожного состава", - сообщает следствие.